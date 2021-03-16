Залить каток внутри военного самолета и сыграть в хоккей прямо там. Колоритное видео из Твери
Стоп, каток в самолете – как такое возможно?
Ан-124 – тяжелые транспортный самолет, который производился еще в СССР. Его длина – более 69 м. Грузоподъемность – 120 тысяч кг. Так он выглядит:
На скриншотах и видео из телеграм-канала «Морячок» видно, что багажный отсек самолета «Руслан» пуст: только залитый льдом салон, ворота и несколько игроков.
В таких условиях хоккей вполне реален: достаточно лишь накрыть фанерой пол, чтобы оттаявший слой льда не создавал коррозию.
А кто играл и при каких условиях? И зачем вообще?
Есть несколько версий:
• Первую озвучил депутат Тверской думы Виталий Котов: а) Играли хоккеисты из команды «Тверичи 2008». Там же для них провели экскурсию. Котов отметил, что самолет стоит на земле, а гул на видео создает оборудование, которое обеспечивает подачу электричества в салон.
И это акция в честь 90-летия военно-транспортной авиации, которая прошла 10 марта.
• Вторая – из канала «Морячок». По переписке видно, что в момент игры самолет летел из Тверской области в Брянскую. Еще одна важная деталь об организации – пол самолета зашит специальной фанерой. Специалисты по льду приезжали из Крымска.
• Канал Fighterbomber написал, что матч в «Руслане» закончился вничью, но шайбы разбили пару плафонов.
• Пятый канал подтверждает версию Котова и говорит, что во время матча самолет не летел, а стоял на земле.
• Sport24 написал, что в хоккей на борту Ан-124 сыграли военные летчики.
• Петербуржское издание «Фонтанка» говорит, что матч посвящен визиту министра обороны Сергея Шойгу. При этом «Медуза» отмечает, что нигде нет публичной информации о визите Шойгу в Тверскую область в эти даты.
А Шойгу такое понравится? Он любит хоккей?
Сам Шойгу никак не комментировал эту историю.
Но он точно любит хоккей и умеет играть. Например, в конце 2020-го он сыграл на Красной площади в одной команде с Владимиром Путиным. Против них были Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Игорь Бутман и другие.
Однажды Шойгу горячо воспринимал жесткую игру против Путина. Журналист Андрей Колесников, который уже 20 лет входит в президентский пул, рассказал об этом так:
«На предпоследнем матче перед Новым годом была такая история, когда Шойгу близко к сердцу принял, что очень жестко играют соперники против Владимира Путина – и главная претензия была, если не ошибаюсь, как раз к Ротенбергу. Было замешательство на скамейке запасных, потому что он пришел со своей скамейки к чужой и сказал: «Сейчас будет кровавая разборка». Она действительно была кровавой – ну, условно кровавой, жесткой очень. Он предъявил такие очень серьезные претензии – это значит, что та скамейка действительно очень сильно сопротивлялась. Местами, можно сказать даже, отчаянно.
Предъявил претензии Шойгу, который играл в одной команде с Путиным. Он предъявил в том числе команде Ротенберга – ну там и лично Ротенбергу. И они ждали, пока подойдет их капитан – и капитан вступился, в конце концов. Это единственный человек, который мог противостоять, видимо, в своей весовой категории господину Шойгу. Вот он противостоял».
Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
Слова Шойгу про хоккей:
- В 2016-м ЦСКА сыграл в финале Кубка Гагарина с «Металлургом». Шойгу говорил: «Хорошо, что армейский клуб дошел до решающей стадии плей-офф КХЛ. Мы должны понимать, что задачей является привлечения спорта в массы. И меня больше всего радует, что наши ребята, офицеры и курсанты, все с большим и большим интересом начинают следить за хоккеем, за выступлением ЦСКА».
- В 2019-м он дал интервью «Московскому комсомольцу». Там сказал: когда в НХЛ заканчивается сезон, с ними играют Овечкин, Малкин и Ковальчук.
- Еще история из того же интервью: «Какую гамму эмоций испытываешь, когда сидишь на одной скамейке с Александром Сергеевичем Якушевым. Чтобы посмотреть на его игру, скажем, в серии-1972, я пешком проходил по нескольку километров и хозяину телевизора выкапывал за просмотр матча несколько мешков картошки на его участке. Сейчас Александру Сергеевичу за 70, но он по-прежнему выходит на лед, и он красавец».