Залить каток внутри военного самолета и сыграть в хоккей прямо там. Колоритное видео из Твери

В таких условиях хоккей вполне реален: достаточно лишь накрыть фанерой пол, чтобы оттаявший слой льда не создавал коррозию.

А кто играл и при каких условиях? И зачем вообще?

Есть несколько версий:

• Первую озвучил депутат Тверской думы Виталий Котов: а) Играли хоккеисты из команды «Тверичи 2008». Там же для них провели экскурсию. Котов отметил, что самолет стоит на земле, а гул на видео создает оборудование, которое обеспечивает подачу электричества в салон.

И это акция в честь 90-летия военно-транспортной авиации, которая прошла 10 марта.

• Вторая – из канала «Морячок». По переписке видно, что в момент игры самолет летел из Тверской области в Брянскую. Еще одна важная деталь об организации – пол самолета зашит специальной фанерой. Специалисты по льду приезжали из Крымска.

• Канал Fighterbomber написал, что матч в «Руслане» закончился вничью, но шайбы разбили пару плафонов.

• Пятый канал подтверждает версию Котова и говорит, что во время матча самолет не летел, а стоял на земле.

• Sport24 написал, что в хоккей на борту Ан-124 сыграли военные летчики.

• Петербуржское издание «Фонтанка» говорит, что матч посвящен визиту министра обороны Сергея Шойгу. При этом «Медуза» отмечает, что нигде нет публичной информации о визите Шойгу в Тверскую область в эти даты.