«Ливерпулю» не хватает вратарей. Взяли 35-летнего новичка, хотя другого голкипера выпускали в нападение

«Ливерпуль» уехал на предсезонку в США. Впереди у команды товарищеские матчи с «Боруссией», «Севильей», «Спортингом», «Наполи» и «Лионом». Такой график будет до 4 августа, когда «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. У топовых вывесок на сборах есть одна проблема: «Ливерпулю» не хватает вратарских кадров.

Происходит следующее. Прямо сейчас в команде только два голкипера: Симон Миньоле и Дэниэль Атертон. Алиссон отдыхает после победного Кубка Америки, Грабару отпустили в «Хаддерсфилд», молодые Ярош и Келлехер травмировались. 19-летний Атертон не входит даже в четверку голкиперов ротации, а Миньоле нужна хотя бы какая-то подстраховка.

Из-за этого «Ливерпуль» экстренно забрал свободного Энди Лонергана. Его пригласили потренироваться, поучаствовать в товарищеских играх и просто помочь. Для Лонергана это главная карьерная возможность. Ему 35 лет, а до этого Лонерган никогда не играл за топ-клуб. В его карьере значатся «Престон», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Лидс», «Болтон» и «Мидлсбро».