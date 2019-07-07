Египет вылетел из Кубка Африки. За четыре матча команда пропустила один гол

Сборная Египта с минимальным счетом проиграла ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки. Единственный мяч на 85-й минуте забил полузащитник Лорч из команды «Орландо Пайратс». Египет превзошел соперника по владению мячом, но Салах остался без гола, а игроки ЮАР даже в два раза чаще били в створ (6:3).

Пропущенный от ЮАР гол оказался для Египта единственным за весь турнир. На групповом этапе египтяне с общим счетом 5:0 выиграли все три матча у ДР Конго, Зимбабве и Уганды. Сборная ЮАР забила дважды за весь турнир, а пропустила тоже всего два раза. Для ЮАР такой результат матча с Египтом – сенсация.

Кубок Африки проходит в Египте. Вся страна в последние пару недель жила сборной и Салахом. Теперь Салах грустит.