Чувак из Зимбабве забил головой и прославился. Потому что подпрыгнул выше Криштиану

Защитник шотландского «Мазервелла» Бевис Мугаби (родился в Лондоне в семье выходцев из Уганды, но играет за сборную Зимбабве) забил гол, замкнув подачу с углового. Классика. Но в «Мазервелле» удивились высотой прыжка Мугаби и стали считать. Клубу помог графический дизайнер, а о процессе измерения рассказал главный по диджиталу клуба Грант Рассел:

«Мы стали думать, как измерить высоту прыжка. У нас было четыре ракурса от лиги и три наши камеры, которые стоят за воротами. Мы ориентировались по тому, как высоко Мугаби прыгнул над перекладиной. Измерили все возможные расстояния, а потом пригласили Мугаби».

В клубе думали, что его рост 193 см, но Мугаби на шесть сантиметров оказался пониже. У кого еще рост 187 см? У Криштиану Роналду! И клуб этим воспользовался для медийной раскрутки гола, когда подсчитал высоту прыжка Мугаби – 75 см. Знаменитый гол «Сампдории» Роналду забил, подпрыгнув на 71 см. На этом сравнении «Мазервелл» сделал из обычного гола пост на 1000+ ретвитов и собрал упоминания во многих медиа.