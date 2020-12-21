Классика РПЛ – тройной финт-мем от Гатагова на скользком поле. Даже спустя десять лет у него миллионы просмотров

В октябре 2010-го Алану Гатагову 19 лет. Он стабильно выходит в старте «Локомотива» Семина и молодежки. Тренер сборной Дик Адвокат говорит, что это лучший молодой игрок в России (но так его и не вызвал).

В матче против «Сатурна» Гатагов хотел прострелить с фланга, не попал по мячу, развернулся в стиле фигурного катания и все же ударил вперед – мяч забрал вратарь. Комментатор Михаил Поленов отреагировал: «Гатагов с мячом…Тройной тулуп!»

Этот момент стал мемом: люди даже заливают его на ютуб, который в 2010-м только набирает популярность в России.

В 2020-м финт Гатагова запостил главный инстаграм-паблик о футболе «433». И он собрал больше двух миллионов просмотров.