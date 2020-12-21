Алан Гатагов
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#Алан Гатагов #Футбол #РПЛ #Локомотив #ретро

Классика РПЛ – тройной финт-мем от Гатагова на скользком поле. Даже спустя десять лет у него миллионы просмотров

вчера, 22:35
Дмитрий Проскурин

Russian Look / Global Look Press

В октябре 2010-го Алану Гатагову 19 лет. Он стабильно выходит в старте «Локомотива» Семина и молодежки. Тренер сборной Дик Адвокат говорит, что это лучший молодой игрок в России (но так его и не вызвал).

В матче против «Сатурна» Гатагов хотел прострелить с фланга, не попал по мячу, развернулся в стиле фигурного катания и все же ударил вперед – мяч забрал вратарь. Комментатор Михаил Поленов отреагировал: «Гатагов с мячом…Тройной тулуп!»

Этот момент стал мемом: люди даже заливают его на ютуб, который в 2010-м только набирает популярность в России.

В 2020-м финт Гатагова запостил главный инстаграм-паблик о футболе «433». И он собрал больше двух миллионов просмотров.

Так через пару месяцев после финта Гатагов вспоминал, как у него это вообще получилось:

«Скользко, сыро. Я рванул по флангу и от спешки вытворил нечто чудное: наступил на мяч, опорная нога поехала, другой я попытался с силой попасть по мячу, но промахнулся, руки как мельницы завертелись. В общем, получилась какая-то абракадабра, которую трудно описать словами, лучше видео посмотреть. 

Дома меня встретили фразой: «Алан, сообщают, что Евгений Плющенко смотрел матч и расплакался перед телевизором».

В 2017-м в интервью «Матч ТВ» Гатагов вспомнил, как команда троллила его за финт и за то, что он в одной игре вышел с неправильной фамилией на спине – «Гагатов».

«Тулуп в Раменском! Ха! Меня после него в команде «Плющенко» прозвали. Вообще, со мной постоянно какие-то курьезы случались. То «Плющенко», то «Гагатов» – после того, как на футболку неправильно фамилию нанесли. А до этого меня все Гатальским называли из «Нашей Раши».

Карьера Гатагова ярко не сложилась. В том же интервью он говорит, что им интересовались «Арсенал», «Челси», «Реал Сосьедад», но по разным причинам они не смогли договориться с «Локомотивом».

Но после «Локомотива» Гатагов играл в «Динамо», «Анжи» (застал последние дни Это’О в клубе), казахстанском «Иртыше» и эстонской «Левадии».

В «Иртыше» с Гатаговым случился последний яркий эпизод в карьере. Он забил ударом скорпиона. Этот гол The Guardian включил в список лучших голов недели. 

После «Левадии» Гатагов не нашел команду. В 2018-м он сыграл эпизод в «Тренере» Данилы Козловского и появлялся в эфире «Матч ТВ». Отсылка в плашке с его представлением не требует объяснений.

А осенью 2019-го Гатагов вместе с братом Сосланом открыли в Москве футбольную академию. За первые два года Гатагов рассчитывает привлечь в академию 800 детей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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