Классика РПЛ – тройной финт-мем от Гатагова на скользком поле. Даже спустя десять лет у него миллионы просмотров
В октябре 2010-го Алану Гатагову 19 лет. Он стабильно выходит в старте «Локомотива» Семина и молодежки. Тренер сборной Дик Адвокат говорит, что это лучший молодой игрок в России (но так его и не вызвал).
В матче против «Сатурна» Гатагов хотел прострелить с фланга, не попал по мячу, развернулся в стиле фигурного катания и все же ударил вперед – мяч забрал вратарь. Комментатор Михаил Поленов отреагировал: «Гатагов с мячом…Тройной тулуп!»
Этот момент стал мемом: люди даже заливают его на ютуб, который в 2010-м только набирает популярность в России.
В 2020-м финт Гатагова запостил главный инстаграм-паблик о футболе «433». И он собрал больше двух миллионов просмотров.
Так через пару месяцев после финта Гатагов вспоминал, как у него это вообще получилось:
«Скользко, сыро. Я рванул по флангу и от спешки вытворил нечто чудное: наступил на мяч, опорная нога поехала, другой я попытался с силой попасть по мячу, но промахнулся, руки как мельницы завертелись. В общем, получилась какая-то абракадабра, которую трудно описать словами, лучше видео посмотреть.
Дома меня встретили фразой: «Алан, сообщают, что Евгений Плющенко смотрел матч и расплакался перед телевизором».
В 2017-м в интервью «Матч ТВ» Гатагов вспомнил, как команда троллила его за финт и за то, что он в одной игре вышел с неправильной фамилией на спине – «Гагатов».
«Тулуп в Раменском! Ха! Меня после него в команде «Плющенко» прозвали. Вообще, со мной постоянно какие-то курьезы случались. То «Плющенко», то «Гагатов» – после того, как на футболку неправильно фамилию нанесли. А до этого меня все Гатальским называли из «Нашей Раши».
Карьера Гатагова ярко не сложилась. В том же интервью он говорит, что им интересовались «Арсенал», «Челси», «Реал Сосьедад», но по разным причинам они не смогли договориться с «Локомотивом».
После «Левадии» Гатагов не нашел команду. В 2018-м он сыграл эпизод в «Тренере» Данилы Козловского и появлялся в эфире «Матч ТВ». Отсылка в плашке с его представлением не требует объяснений.
А осенью 2019-го Гатагов вместе с братом Сосланом открыли в Москве футбольную академию. За первые два года Гатагов рассчитывает привлечь в академию 800 детей.