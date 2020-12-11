Шведский футболист спас парня от самоубийства. Схватил его на мосту и не отпускал до приезда полиции
18-летний игрок шведского «Кальмара» Алекс Мортенсен ехал домой после тренировки на велосипеде. Проезжая через мост по трассе Е22, он увидел, как за перила держится мужчина. Почувствовал: что-то здесь не так.
«Обернувшись, я увидел, что он поднял правую ногу через перила», – вспоминал Мортенсен.
Он поставил велосипед, направился к человеку и спросил, что происходит. Тот ответил, что хочет покончить с собой.
Мортенсен заблокировал его левую ногу своим весом, правой рукой обнял его, чтобы успокоить и в то же время удержать. Несколько минут они стояли так, люди проходили мимо. Когда по тротуару пошла женщина с двумя детьми, Мортенсен сделал ей знак: позвонить по номеру 112 – это единый номер полиции, скорой помощи и пожарной команды в Швеции.
Через несколько минут на место прибыли полицейские, которые и помогли предотвратить самоубийство.
«Чувство дискомфорта смешалось с облегчением, – говорил Мортенсен. – Я спас его, но думал о том, как же ему было плохо. Все зашло так далеко, что ему хотелось упасть».
И его же слова о совпадениях: «Если бы я потренировался еще минут десять или согласился бы, чтобы меня отвезли после тренировки, я бы не смог его остановить».
В Кальмаре проживают около 40 тысяч человек. Одноименный футбольный клуб единственный раз в своей истории выиграл в 2008 году чемпионат Швеции. Сейчас он борется за выживание в стыковых матчах – 9 декабря обыграл в гостях «Йенчепингс» со счетом 3:1, ответный матч – 13-го числа.
Мортенсен – один из лидеров команды U-19. Он дебютировал за «Кальмар» 1 октября в кубковом матче – клуб легко переиграл «Асарумс» 4:1, забив трижды до перерыва. На снимке – Мортенсен еще с одним дебютантом Антоном Экеротом.
За два месяца Мортенсен пережил два важнейших события. Дебют точно не забыть, а случай на мосту?
«Наверное, произошедшее навсегда останется в глубине моей души», – считает он.