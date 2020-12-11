Шведский футболист спас парня от самоубийства. Схватил его на мосту и не отпускал до приезда полиции

18-летний игрок шведского «Кальмара» Алекс Мортенсен ехал домой после тренировки на велосипеде. Проезжая через мост по трассе Е22, он увидел, как за перила держится мужчина. Почувствовал: что-то здесь не так.

«Обернувшись, я увидел, что он поднял правую ногу через перила», – вспоминал Мортенсен.

Он поставил велосипед, направился к человеку и спросил, что происходит. Тот ответил, что хочет покончить с собой.