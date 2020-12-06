Знаток «Что? Где? Когда?» на суперблице не взял вопрос про Формулу 1. Команда проиграла 1:6
В игре зимней серии «Что? Где? Когда?» команда Алены Повышевой проиграла со счетом 1:6. При счете 1:5 ей выпал суперблиц. За столом остался Юрий Филиппов, который взял первый вопрос про дуэльный список Пушкина.
Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
Дальше Филиппов не справился. Второй вопрос добил команду:
«Этот рекорд был установлен 17 ноября 2019 года в бразильском городе Сан-Паулу. Что же могут сделать 14 человек за 1,82 секунды?»
Филиппов ответил, что за это время можно построить карточный дом. Ведущий обратился к залу, где правильный ответ дал бывший журналист «СЭ» Борис Левин. Он звучит так: поменять четыре колеса у болида Формулы 1 во время пит-стопа.
В зимней серии проиграли команды Андрея Козлова и Алены Повышевой. Дальше сыграют команды Алеся Мухина и Балаша Касумова. Финал года состоится 27 декабря.
Автор - ты муд... Зачем счёт и результат игры в заголовке писать? Это самый жирный спойлер, который только можно придумать!