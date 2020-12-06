Знаток «Что? Где? Когда?» на суперблице не взял вопрос про Формулу 1. Команда проиграла 1:6

В игре зимней серии «Что? Где? Когда?» команда Алены Повышевой проиграла со счетом 1:6. При счете 1:5 ей выпал суперблиц. За столом остался Юрий Филиппов, который взял первый вопрос про дуэльный список Пушкина.

Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?

Дальше Филиппов не справился. Второй вопрос добил команду: