Понедельник был в ЦСКА и «Спартаке», но не выходил за них в официальных матчах
Виктор Понедельник завершил карьеру в 29 лет, когда возникли серьезные проблемы из-за астмы. Всего в его жизни было четыре клуба: «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». Только в двух из них Понедельник играл официальные матчи. В ЦСКА он вообще попал политическим решением, хотя сам был против перемен из-за жизни с семьей в Ростове.
Понедельник рассказывал, что все началось с желания Леонида Брежнева. Тот видел успехи хоккейного ЦСКА и разочаровывался в футболе. Игроков для футбольного ЦСКА свозили со всей России. Тогда же из «Ростова» в ЦСКА привезли Виктора Понедельника, который сразу попал на встречу с первым секретарем ЦК комсомола Сергеем Павловым.
Павлов предлагал хорошие условия, чтобы тот согласился. Понедельник все равно отказался, а еще пошел на хитрость. Через отца попал на встречу с Екатериной Фурцевой, которая была министром культуры и отвечала за спорт. Она выслушала, позвонила Павлову и договорилась об отмене перехода. Так Понедельник вернулся в Ростов, но сыграл за СКА только через пару месяцев.
Он объяснял, что федерация показывала недовольство и мешала клубу включить его в заявку. Позже Понедельник благодарил за помощь ростовских фанатов: «Когда меня перевели в ЦСКА, они встали горой на мою защиту. Демонстрации были в Ростове – и это в брежневские-то тишайшие времена!»
В «Спартаке» Понедельник уже играл, но только товарищеские матчи. Ездил с командой в тур по Южной Америке, где даже сыграл на бразильской «Маракане» с «Фламенго». Позже Понедельник говорил, что выходил за «Спартак» в Израиле. Люди там восхищались всеми игроками из России. Был и в туре по Франции, где тоже заявлялся на товарищеские матчи.
Дальше не пошло: на официальном уровне Понедельник не сыграл за «Спартак» ни разу. Бывший футболист Владимир Пономарев так вспоминал карьеру Понедельника: «В сборной мы вместе успели поиграть, правда, не так долго, потому что рано закончил карьеру. Он пытался перейти в «Спартак», ЦСКА, но у него не получалось».
Сам Понедельник рассказывал, что в его годы между ЦСКА и «Спартаком» не было вообще никакой вражды. Уже в РПЛ Понедельник поддерживал обе команды и давал комментарии по их игре. До декабря 2020 года он оставался последним живым игроком из сборной СССР, которая выиграла чемпионат Европы 1960 года.
Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни. «Спартак» вспомнил его одним из первых: