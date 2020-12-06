Понедельник был в ЦСКА и «Спартаке», но не выходил за них в официальных матчах

Виктор Понедельник завершил карьеру в 29 лет, когда возникли серьезные проблемы из-за астмы. Всего в его жизни было четыре клуба: «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». Только в двух из них Понедельник играл официальные матчи. В ЦСКА он вообще попал политическим решением, хотя сам был против перемен из-за жизни с семьей в Ростове.

Понедельник рассказывал, что все началось с желания Леонида Брежнева. Тот видел успехи хоккейного ЦСКА и разочаровывался в футболе. Игроков для футбольного ЦСКА свозили со всей России. Тогда же из «Ростова» в ЦСКА привезли Виктора Понедельника, который сразу попал на встречу с первым секретарем ЦК комсомола Сергеем Павловым.

Павлов предлагал хорошие условия, чтобы тот согласился. Понедельник все равно отказался, а еще пошел на хитрость. Через отца попал на встречу с Екатериной Фурцевой, которая была министром культуры и отвечала за спорт. Она выслушала, позвонила Павлову и договорилась об отмене перехода. Так Понедельник вернулся в Ростов, но сыграл за СКА только через пару месяцев.