Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ

До игры с участием сборной США на чемпионате мира прошли 11 матчей. Их максимальная результативность на две команды – четыре мяча.

13:0 – самая крупная победа в истории чемпионатов мира. Такого не было даже у мужчин. Хайлайты матча смотрите на официальном канале ФИФА.

Лучше остальных отыграла Алекс Морган. Она забила пять голов и отдала три голевых паса.

Общая статистика ударов – 39:2. В створ ворот американские футболистки попали 20 раз. 75% времени они владели мячом и сделали 663 передача.

Сейчас Морган лидирует на ЧМ в таблице бомбардиров. Она повторила достижение Мишель Акерс из 1991 года – тогда она тоже забила пять голов в одном матче.

Дальше США сыграет с Чили и Швецией. Их матч завершился победой шведок со счетом 2:0.

Эмоции от матча лучше остальных описала Морган: «У меня просто нет слов. Этим вечером мяч правильно отскакивал от меня. Я всем очень благодарна. Жду начала следующего матча». Результативность Морган объяснима общей статистикой – она забила 106 голов за 164 матча в сборной.

Американка Карли Лонг после матча утешала вратаря Таиланда.