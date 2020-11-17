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Акваси Боади
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#Гана #Футбол #АПЛ #Акваси Боади

Самое безумное видео дня. Диктор на ганском ТВ произносит названия английских клубов. И очень страдает!

5 часов назад

Кто-то выложил в твиттер, как диктор на телевидении Ганы объявляет результаты матчей АПЛ и Серии А. Видео сразу стало вирусным.

Он неправильно произносит названия команд, но вместо этого берет подачей, выкрикивая неразборчивый набор букв. 

Этот диктор Акваси Боади – актер Кумавуда (ганский аналог Голливуда). У него больше ста ролей. А на ганском канале UTV он ведет шоу The Real News, где также экспрессивно озвучивает новости и иногда поет. То есть, делает он это специально в такой манере, делая озвучивание результатов веселыми.

Боади говорит, что главный секрет его успеха – большой нос:

«Если бы не мой нос и талант, я бы не оказался в таком положении. Если бы я был хорошим парнем, с острым носом, маленькими ушами, маленькими глазами и маленьким ртом, я бы не смог всего добиться».

Бонус: очень заразительный смех Боади.

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