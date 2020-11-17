Гана
АПЛ
Футбол
Акваси Боади
Самое безумное видео дня. Диктор на ганском ТВ произносит названия английских клубов. И очень страдает!
5 часов назад
Этот диктор Акваси Боади – актер Кумавуда (ганский аналог Голливуда). У него больше ста ролей. А на ганском канале UTV он ведет шоу The Real News, где также экспрессивно озвучивает новости и иногда поет. То есть, делает он это специально в такой манере, делая озвучивание результатов веселыми.
Боади говорит, что главный секрет его успеха – большой нос:
«Если бы не мой нос и талант, я бы не оказался в таком положении. Если бы я был хорошим парнем, с острым носом, маленькими ушами, маленькими глазами и маленьким ртом, я бы не смог всего добиться».
Бонус: очень заразительный смех Боади.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые