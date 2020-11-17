Самое безумное видео дня. Диктор на ганском ТВ произносит названия английских клубов. И очень страдает!

Этот диктор Акваси Боади – актер Кумавуда (ганский аналог Голливуда). У него больше ста ролей. А на ганском канале UTV он ведет шоу The Real News, где также экспрессивно озвучивает новости и иногда поет. То есть, делает он это специально в такой манере, делая озвучивание результатов веселыми.

Боади говорит, что главный секрет его успеха – большой нос: