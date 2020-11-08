Жесткое столкновение в Бразилии: один удар – минус четыре винира 🦷

Трагедия Ромуло Отеро из «Коринтианса» в матче против «Атлетико Гоянинсе». Отеро столкнулся с Густаво Фаррарейсом, влетев ему головой в плечо.

Дальше дело складывалось так:

💥 Отеро пару минут лежал на газоне, схватившись за лицо.

🆘 После поднялся с помощью судьи и начал что-то искать на газоне.

🦷 Оказалось, после столкновения с Фаррарейсом у него вылетели четыре зуба. Судья спокойно помог Отеро собрать их, а после унес ассистенту.