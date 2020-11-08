Ромуло Отеро
Бразилия
Футбол
Коринтианс
Жесткое столкновение в Бразилии: один удар – минус четыре винира 🦷
08 ноября, 13:13
Трагедия Ромуло Отеро из «Коринтианса» в матче против «Атлетико Гоянинсе». Отеро столкнулся с Густаво Фаррарейсом, влетев ему головой в плечо.
Дальше дело складывалось так:
💥 Отеро пару минут лежал на газоне, схватившись за лицо.
🆘 После поднялся с помощью судьи и начал что-то искать на газоне.
🦷 Оказалось, после столкновения с Фаррарейсом у него вылетели четыре зуба. Судья спокойно помог Отеро собрать их, а после унес ассистенту.
Только после матча выяснилось, что у Ортеро вылетели виниры. Встречу Отеро не продолжил – с поля он ушел на 85 минуте.
А такую сториз Отеро опубликовал после матча. Улыбка в порядке. Подпись: «Зубы такие короткие».
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