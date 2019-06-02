Кинси Волански
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#Кинси Волански #Лига чемпионов #Ливерпуль #Тоттенхэм

Инстаграм удалил аккаунт девушки, которая выбежала на поле во время финала ЛЧ

02 июня 2019, 17:56

Вчера модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала ЛЧ. Для тех, кто пропустил все на свете, это выглядело так:

Благодаря этому забегу количество подписчиков в инстаграме Волански за одну ночь увеличилось с 316 тысяч до 2,5 миллионов. А сегодня утром Кинси выступила с заявлением, что ее аккаунт взломали, и сам сервис удалил его.

Волански встречается с пранкером Виталием Здоровецким. Сегодня, кстати, на некоторое время заблокировали и аккаунт Здоровецкого. Но сейчас он работает в нормальном режиме.

Все фото: Global Look Press
Что нужно знать о Кинси Волански
Видели выскочившую на поле девушку? Она модель, и теперь у нее миллион подписчиков в инстаграме
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