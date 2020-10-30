Прогноз на бой Усик – Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора проведут бой в ночь с 31 октября на 1 ноября ориентировочно в 1:00 по Москве (в 21:00 стартует ранний кард). Прямую трансляцию проведет РЕН ТВ.

Усик – фаворит боя. Известны следующие коэффициенты:

На победу Усика – 1,11.

На победу Чисоры – 6,46.

Есть еще несколько дополнительных ставок:

Если Усик победит нокаутом, техническим нокаутом или же вследствие дисквалификации или отказа соперника – сыграет коэффициент 1,99.

Победа Усика по очкам или техническое решение в его пользу оценивается коэффициентом 2,39.

Коэффициент 2,39 сыграет и при ставке на победу Усика в полном бою, а не досрочной.

На то, что полный бой вообще состоится и не будет прерван досрочно, можно поставить за 1,85.

«Не знаю, в каком виде Дерек подойдет к бою, но он очень опасный, не стоит с ним ввязываться в драку. В размене Усик может проиграть. Думаю, что он будет стараться действовать позиционно», – мнение Николая Валуева.