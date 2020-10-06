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#Месут Озил #Футбол #АПЛ #Арсенал #Гуннерзавр

Озил предложил платить зарплату маскоту «Арсенала» из его контракта, пока он в клубе

06 октября, 18:02

За сутки до этого стало известно, что «Арсенал» уволил Джерри Куая, который работал в костюме маскота клуба – Гуннерзавра – с 1993 года.

Месут Озил, зарабатывающий в «Арсенале» 350 тысяч фунтов в неделю, написал твит:

«Мне было так грустно из-за того, что Джерри Куай, известный как наш знаменитый и верный маскот Гуннерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, попал под сокращение спустя 27 лет работы. Готов полностью возмещать «Арсеналу» зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я выступаю за клуб».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Из-за кого столько новостей
«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
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