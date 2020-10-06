Месут Озил
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Озил предложил платить зарплату маскоту «Арсенала» из его контракта, пока он в клубе
06 октября, 18:02
За сутки до этого стало известно, что «Арсенал» уволил Джерри Куая, который работал в костюме маскота клуба – Гуннерзавра – с 1993 года.
Месут Озил, зарабатывающий в «Арсенале» 350 тысяч фунтов в неделю, написал твит:
«Мне было так грустно из-за того, что Джерри Куай, известный как наш знаменитый и верный маскот Гуннерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, попал под сокращение спустя 27 лет работы. Готов полностью возмещать «Арсеналу» зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я выступаю за клуб».
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