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#Зенит #РПЛ #Александр Дюков #Александр Медведев #Елена Илюхина #Сергей Фурсенко

Медведев – новый президент «Зенита». Он сменил Фурсенко

22 февраля 2019, 16:41

Ниже – много фамилий и должностей. Постараемся коротко.  

1) Речь про Александра Медведева. В «Зените» Медведев будет совмещать должности президента и генерального директора. 

2) Фурсенко уходит, но остается. Все очень просто: он вступает в должность вице-президента «Газпромбанка», а в совете директоров клуба будет его представителем. 

3) Александр Дюков покинул все посты, которые занимал в «Зените». Сегодня его избрали главой РФС

4) Елена Илюхина – новый председатель совета директоров «Зенита». До этого она просто была в совете. 

Еще важное про Медведева. Не считая должностей в «Газпроме», Медведев уже работает зампредом совета директоров в хоккейном СКА. С 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ.  

Александр Медведев (справа)

ФК «Зенит»

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