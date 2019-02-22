Медведев – новый президент «Зенита». Он сменил Фурсенко

Ниже – много фамилий и должностей. Постараемся коротко.

1) Речь про Александра Медведева. В «Зените» Медведев будет совмещать должности президента и генерального директора.

2) Фурсенко уходит, но остается. Все очень просто: он вступает в должность вице-президента «Газпромбанка», а в совете директоров клуба будет его представителем.

3) Александр Дюков покинул все посты, которые занимал в «Зените». Сегодня его избрали главой РФС.

4) Елена Илюхина – новый председатель совета директоров «Зенита». До этого она просто была в совете.

Еще важное про Медведева. Не считая должностей в «Газпроме», Медведев уже работает зампредом совета директоров в хоккейном СКА. С 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ.