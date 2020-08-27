Cафонов вытащил два подряд пушечных удара ЦСКА. Ну почему он еще не в сборной?

В прошлом сезоне (где провел 27 матчей) Сафонов пропустил 1,04 гола за игру, а процент отбитых ударов составил 74,7% – средний показатель по РПЛ. В этом – 0,6 гола за игру и 89,5% отбитых ударов: это второй показатель в чемпионате после Ильи Помазуна из «Урала» (92,9%) .

«Невызов в сборную России? По-моему, я там, где я нахожусь и попал туда, куда должен», – прокомментировал ситуацию Сафонов. Станислав Черчесов считает его лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ, а в сентябре так объяснял невызов в сборную:

«В очередной раз повторю: есть молодежная сборная, где два наших вратаря [Сафонов и Максименко] представляют свою страну. Посмотрим, как с ними все будет вырисоваться в будущем. Есть вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но у нас есть и те, кто может показать себя на уровне Лиги чемпионов. Не хотим делать на вратарской позиции какие-то перестановки».