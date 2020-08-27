Cафонов вытащил два подряд пушечных удара ЦСКА. Ну почему он еще не в сборной?
89-я минута матча с ЦСКА, которая спасла «Краснодару» ничью:
Раз. Влашич с линии штрафной ударил в ближний угол, но Сафонов отбил и вынес от ворот.
Два. Тикнизян влетел на отскочивший мяч и сильно пробил под перекладину – Сафонов вытянул руку и потащил удар.
В твиттере – мнения вызвать Сафонова в сборную России:
Но Сафонова вызвали в молодежную сборную, которая в сентябре проведет отборочные матчи с Болгарией и Польшей к Евро-2021. В списке уже есть вратарь из «Краснодара» – Денис Адамов + Александр Максименко из «Спартака». Зачем в молодежке одновременно и Сафонов, и Максименко – загадка.
Матвею Сафонову – 21 год. Это его четвертый сезон в Премьер-лиге. Сафонов дебютировал в РПЛ в 2017 году, но полноценно взрослую карьеру за «Краснодар» начал с сезона-2018/19. За это время он дважды взял бронзу, но ни разу не вызывался в сборную России.
В прошлом сезоне (где провел 27 матчей) Сафонов пропустил 1,04 гола за игру, а процент отбитых ударов составил 74,7% – средний показатель по РПЛ. В этом – 0,6 гола за игру и 89,5% отбитых ударов: это второй показатель в чемпионате после Ильи Помазуна из «Урала» (92,9%).
«Невызов в сборную России? По-моему, я там, где я нахожусь и попал туда, куда должен», – прокомментировал ситуацию Сафонов. Станислав Черчесов считает его лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ, а в сентябре так объяснял невызов в сборную:
«В очередной раз повторю: есть молодежная сборная, где два наших вратаря [Сафонов и Максименко] представляют свою страну. Посмотрим, как с ними все будет вырисоваться в будущем. Есть вратари, которые проявляют себя в чемпионате России, но у нас есть и те, кто может показать себя на уровне Лиги чемпионов. Не хотим делать на вратарской позиции какие-то перестановки».
Здесь остается только порадоваться, что в России много качественных вратарей. Что о многих из невзятых в сборную ты сожалеешь.
Пусть пока в молодежке с Максименко рубятся. Они там нужнее сейчас. Когда Черчесов уйдет, у нас на выходе будет два готовых вратаря в главную сборную.
И почему Беленов не в сборной тоже?