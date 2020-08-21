Бафетимби Гомис часто теряет сознание на поле. Но продолжает играть

Гомис говорит, что это для него обычное дело, сильно волноваться не стоит, и он хочет еще поиграть в футбол.

«Больше страха, чем вреда. Продолжим бороться за чемпионство с «Аль-Ахли», – написал Гомис после последней игры.

У Гомиса вазовагальный синдром. При нем во время стресса у человека снижается давление, и кровь недостаточно поступает к мозгу, что и приводит к потере сознания. Лекарствами этот синдром не лечится. При нем нужно поддерживать организм физической активностью и правильно питаться.