Бафетимби Гомис
Футбол
Бафетимби Гомис часто теряет сознание на поле. Но продолжает играть
21 августа, 13:39
Нападающий «Аль-Хиляля» Бафетимби Гомис потерял сознание во время матча с «Аль-Ахли». Но он пришел в чувства и продолжил играть.
Для 35-летнего Гомиса это уже обычное дело. Вот еще три известных случая.
- В 2018-м игроком «Галатасарая» упал без сознания на 7-й минуте первого тайма. Продолжил матч.
- Самый известный эпизод. На 12-й минуте матча «Тоттенхэм» – «Суонси» Гомис был заменен. Позже он объяснил все стрессом из-за здоровья отца.
- Первый случай, который попал в медиа, произошел в 2009-м. Тогда Гомис минуту был без сознания на тренировке сборной Франции.
Гомис говорит, что это для него обычное дело, сильно волноваться не стоит, и он хочет еще поиграть в футбол.
«Больше страха, чем вреда. Продолжим бороться за чемпионство с «Аль-Ахли», – написал Гомис после последней игры.
У Гомиса вазовагальный синдром. При нем во время стресса у человека снижается давление, и кровь недостаточно поступает к мозгу, что и приводит к потере сознания. Лекарствами этот синдром не лечится. При нем нужно поддерживать организм физической активностью и правильно питаться.
Комментарии (1)
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21 августа, 16:52
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Железный Тимби.
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