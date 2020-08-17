баскетбол
кино
Поделиться:
Комментарии:
0
#баскетбол #кино

Матерящийся баскетбольный тренер идет к успеху со школьниками. Трейлер нового шоу от Netflix

17 августа, 18:00

Netflix выпустил трейлер анимационного шоу «Обручи». Оно о том, как тренер-неудачник, который всех вокруг материт (например, называет игроков «сучками») пытается сделать крутой школьную баскетбольную команду и мечтает, что будет тренировать в НБА. 

Первый сезон выйдет 21 августа.

Исполнительный продюсер сериала – Крис Миллер, режиссер фильма «Мачо и ботан».

Еще по теме
Трейлер сериала «Тед Лассо» – комедии, где тренер американского футбола приезжает в Англию и врывается в наш футбол
Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#баскетбол
#кино