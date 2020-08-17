баскетбол
кино
Матерящийся баскетбольный тренер идет к успеху со школьниками. Трейлер нового шоу от Netflix
17 августа, 18:00
Netflix выпустил трейлер анимационного шоу «Обручи». Оно о том, как тренер-неудачник, который всех вокруг материт (например, называет игроков «сучками») пытается сделать крутой школьную баскетбольную команду и мечтает, что будет тренировать в НБА.
Первый сезон выйдет 21 августа.
Исполнительный продюсер сериала – Крис Миллер, режиссер фильма «Мачо и ботан».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые