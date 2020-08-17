Матерящийся баскетбольный тренер идет к успеху со школьниками. Трейлер нового шоу от Netflix

Netflix выпустил трейлер анимационного шоу «Обручи». Оно о том, как тренер-неудачник, который всех вокруг материт (например, называет игроков «сучками») пытается сделать крутой школьную баскетбольную команду и мечтает, что будет тренировать в НБА.

Первый сезон выйдет 21 августа.