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#Манчестер Сити #Футбол #кино #АПЛ #Нью-Йорк Сити

«Ман Сити» выпустил фильм о нехватке воды в мире. Там седой Фоден тренирует и грустит из-за закрытия стадионов

30 июля, 16:52

сайт «Манчестер Сити»

Xylem – мировой лидер по поставкам технологий обработки воды и обеспечению водой засушливых регионов планеты. Компания функционирует с 2013-го и за два года добралась до дохода в 3,7 млрд долларов. В 2019-м доход – 5,25 млрд.

С 2018-го Xylem сотрудничает с «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Теперь клубы рекламирует фонд Watermark Foundation. Они инвестировали в доставку воды в мест с проблемным доступом к водопроводу и чистой пресной воде. Официальный сайт компании говорит, что так клубы обеспечили водой ганский город Кейп-Кост и индийский город Бангалор.

За два года сотрудничества стороны помогли 10 тысячам человек: пополняли запасы воды, обеспечили водоснабжение, построили водонапорные башни.

Дальше Xylem и «Ман Сити» выпустили совместный фильм. По данным ООН, от жизни в условиях нехватки пресной воды человечество отделяет всего одно поколение. Организация посчитала: к 2050-му в таких условиях могут жить около 5 миллиардов человек.

ютуб-канал «Манчестер Сити»

Цель Xylem и «Манчестер Сити» при создании фильма – рассказать о проблеме доступно и показать, как именно человек влияет на воду планеты.

Фильм называется «Конец футбола». В эпизодах мелькают Лерой Сане, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. В главной роли – девочка-фанатка. Перед первым походом на стадион она смотрит сюжеты о дефиците воды в регионах и о том, как Австралию накрывают лесные пожары. По пути на «Этихад» она замечает, как из трубы хлещет вода. За руку на поле девочку выводит молодой форвард Фил Фоден

Следующий кадр – 2045-й. Она приводит на стадион сына. Камеры показывают сухое поле. А комментаторы говорят, что тренер «Манчестер Сити» Фоден недоволен качеством газона и грустит из-за того, что в Англии из-за засухи закрываются стадионы.

Сам ролик:

Слова об этой теме:

1. Глава развития «Манчестер Сити» Пит Брэдшоу: «Xylem проделывает невероятную работу по решению проблем, связанных с водой. «Манчестер Сити» гордится этим сотрудничеством и продолжит его дальше».

2. Старший вице-президент и директор по маркетингу в Xylem Джозеф Весей: «Благодаря «Сити» и легионам его фанатов мы поднимаем разговор о сохранении воды и создаем более устойчивое будущее для всех».

Xylem прогнозирует, что общее количество воды, доступной для жителей Великобритании, к 2045 году сократится на 7%. «Манчестер Сити» предлагает всем книгу Water Hero, в которой подробно описаны способы экономии воды.

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К 2050 году английские стадионы затопит, а зимние Олимпиады никто не проведет. Главное из доклада о глобальном потеплении
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