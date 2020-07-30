«Ман Сити» выпустил фильм о нехватке воды в мире. Там седой Фоден тренирует и грустит из-за закрытия стадионов

Xylem – мировой лидер по поставкам технологий обработки воды и обеспечению водой засушливых регионов планеты. Компания функционирует с 2013-го и за два года добралась до дохода в 3,7 млрд долларов. В 2019-м доход – 5,25 млрд.

С 2018-го Xylem сотрудничает с «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Теперь клубы рекламирует фонд Watermark Foundation. Они инвестировали в доставку воды в мест с проблемным доступом к водопроводу и чистой пресной воде. Официальный сайт компании говорит, что так клубы обеспечили водой ганский город Кейп-Кост и индийский город Бангалор.

За два года сотрудничества стороны помогли 10 тысячам человек: пополняли запасы воды, обеспечили водоснабжение, построили водонапорные башни.

Дальше Xylem и «Ман Сити» выпустили совместный фильм. По данным ООН, от жизни в условиях нехватки пресной воды человечество отделяет всего одно поколение. Организация посчитала: к 2050-му в таких условиях могут жить около 5 миллиардов человек.