Великий финал Кубка Армении: 5:5 по голам и 18 пенальти 🔥
«Ной» и «Арарат-Армения» разыграли красивый кубковый финал. Как все развивалось:
⚽️ «Арарат» ведет 3:0 к 29-й минуте.
⚽️ Первый тайм завершается со счетом 4:1 в его пользу.
⚽️ К 67-й минуте счет уже 4:4. На 93-й у «Арарата» удаляется игрок.
⚽️ В дополнительное время команды обменялись голами за пару минут.
⚽️ Серия пенальти – 18 ударов. «Ной» – победитель турнира.
«Ной» впервые в истории победил в Кубке Армении. Вот полная трансляция матча от федерации футбола Армении:
За финалом Кубка следил и Хоакин Капаррос. Раньше он тренировал испанских середняков, а сейчас работает главным тренером сборной Армении.
Матч номинально проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса, хотя фанаты очень хотели оказаться на трибунах. Все решалось за два дня до матча – федерация футбола обратилась в комендатуру с просьбой о допуске зрителей на арену. В этом ей отказали. Премьер-министр Никол Пашинян вообще говорил, что страна продлит режим ЧП.
Хотя какие-то люди на трибунах все-таки были:
В составе команды «Ной» Кубок Армении выиграли сразу 12 россиян. Там играет и Максим Майрович, который в России выступал за «Кубань», «Чертаново» и КАМАЗ. Майрович никогда не забивал больше двух голов за сезон в чемпионате. Его статистика в Армении – 27 матчей и 11 голов. Забил он и один гол в кубковом финале.