Великий финал Кубка Армении: 5:5 по голам и 18 пенальти 🔥

Матч номинально проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса, хотя фанаты очень хотели оказаться на трибунах. Все решалось за два дня до матча – федерация футбола обратилась в комендатуру с просьбой о допуске зрителей на арену. В этом ей отказали. Премьер-министр Никол Пашинян вообще говорил, что страна продлит режим ЧП.

Хотя какие-то люди на трибунах все-таки были: