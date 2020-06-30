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#Диего Коста #Футбол #Барселона #Примера #Атлетико

Всего 16 минут игры Косты против «Барсы» – автогол и смазанный пенальти

30 июня, 23:58

AFLO/Global Look Press

Старт матча «Барселоны» и «Атлетико» был таким:

☠️ 11-я минута. Диего Коста забивает в свои ворота во время углового.

☠️ 16-я минута. Диего Коста бьет пенальти. Тер Штеген отбивает, но с нарушением.

☠️ 17-я минута. Тер Штеген и Пике получают желтые карточки, судья аннулирует первый пенальти.

☠️ 19-я минута. Сауль идет перебивать вместо Косты. Он сравнивает счет.

В твиттере сейчас так:

«Диего Коста решает, за какую команду ему играть сегодня».

«Диего Коста после первых 15 минут»:

«Диего Коста делает все возможное, чтобы проиграть».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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