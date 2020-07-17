PES 2021: что в трейлере, когда выйдет, сколько стоит. Это будет не отдельная игра, а дополнение
Konami выпустила трейлер PES 2021. Догадки инсайдеров подтвердились: это дополнение, а не полноценная игра. Стоит оно в Steam 710 рублей и выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября. Чтобы его купить и установить, нужна прошлая версия PES (стоит в Steam 999 рублей). В игре обновятся составы и добавится режим Евро.
В трейлере воссозданы крутые моменты с участием молодых Месси, Бекхэма, Бергкампа и Кана. А на обложке сразу три Месси.
Konami объяснила решение выпустить дополнение тем, что готовит PES 2022 на новом движке Unreal Engine (на нем сделаны игровые хиты Borderlands, BioShock Infinite, Life is Strange, Fortnite).
До этого PES разрабатывалась на движке Fox Engine, который делался для проектов Хидео Кодзимы (он поругался и ушел из Konami в 2015-м). Для консолей нового поколения нужно основательно переписать движок, поэтому в Konami выбрали более универсальный Unreal.
Что еще нового в PES-2021?
Уф, глобально ничего.
У игры по-прежнему четыре флагманских партнера: «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Из АПЛ лицензирован еще и «Арсенал». Эксклюзивными останутся команды РПЛ (в игру добавят даже «Газпром-Арену»).
Из грустного: у Konami закончилось партнерство с «Миланом» (будет называться Milano RN) и «Интером» (Lombardia NA). Но в FIFA «Ювентус» по-прежнему «Пьемонте Кальчо».