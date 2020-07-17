PES 2021: что в трейлере, когда выйдет, сколько стоит. Это будет не отдельная игра, а дополнение

Konami выпустила трейлер PES 2021. Догадки инсайдеров подтвердились: это дополнение, а не полноценная игра. Стоит оно в Steam 710 рублей и выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября. Чтобы его купить и установить, нужна прошлая версия PES (стоит в Steam 999 рублей). В игре обновятся составы и добавится режим Евро.

В трейлере воссозданы крутые моменты с участием молодых Месси, Бекхэма, Бергкампа и Кана. А на обложке сразу три Месси.