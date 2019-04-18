олимпийская «Команда России»
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#олимпийская «Команда России»

Кот и медведь стали новыми талисманами олимпийской «Команды России»

18 апреля 2019, 15:18

Олимпийская «Команда России» – движение, которое объединяет российских спортсменов и болельщиков на международных соревнованиях. Студия Артемия Лебедева впервые создала для нее талисманов – кота и медведя.

Главным автором стал дизайнер Егор Жгун. Он уже разрабатывал альтернативный талисман для Сочи-2014. Тогда это был Зойч, задачей которого стало привлечение внимание зрителей к выбору основного талисмана. 

Презентация новых талисманов прошла на «Матч ТВ». Кота сделали похожим на шапку-ушанку, а в образе медведя совместили неваляшку и матрешку. Интересно, что у кота две ноги.

Новые талисманы будут поддерживать российских спортсменов на соревнованиях и до Олимпиады-2020, но их основная роль связана уже с ней.

В ближайшие две недели болельщики выберут коту и медведю имена. Уже сейчас болельщики предлагают варианты в инстаграме. Еще один бонус: в фейсбуке появилась маска с котом. 

Все фото: Студия Артемия Лебедева
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