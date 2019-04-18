Кот и медведь стали новыми талисманами олимпийской «Команды России»
Олимпийская «Команда России» – движение, которое объединяет российских спортсменов и болельщиков на международных соревнованиях. Студия Артемия Лебедева впервые создала для нее талисманов – кота и медведя.
Главным автором стал дизайнер Егор Жгун. Он уже разрабатывал альтернативный талисман для Сочи-2014. Тогда это был Зойч, задачей которого стало привлечение внимание зрителей к выбору основного талисмана.
Презентация новых талисманов прошла на «Матч ТВ». Кота сделали похожим на шапку-ушанку, а в образе медведя совместили неваляшку и матрешку. Интересно, что у кота две ноги.
Новые талисманы будут поддерживать российских спортсменов на соревнованиях и до Олимпиады-2020, но их основная роль связана уже с ней.
В ближайшие две недели болельщики выберут коту и медведю имена. Уже сейчас болельщики предлагают варианты в инстаграме. Еще один бонус: в фейсбуке появилась маска с котом.