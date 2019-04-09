Главного тренера сборной Аргентины сбила машина. У него ушибы и порезы на лице

По информации Infobae, это случилось, на Мальорке, когда Лионель Скалони ехал на велосипеде. Его доставили в одну из местных клиник с несколькими травмами: из-за удара о булыжники он получил ушибы лица и порезы.

Официальный твиттер сборной Аргентины говорит, что Скалони уже выписан из больницы и поехал домой (у него есть жилье на Мальорке).

Чуть позже сам Скалони опубликовал селфи после больницы: он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что едет домой.