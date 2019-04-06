Баннер фанатов «Спартака» – отсылка к песне рэпера Feduk. В ней он унижал ЦСКА

Известный рэпер Федук – болельщик «Спартака». На клубном канале даже есть видео с его историей боления.

Например, там Федук рассказал, что не хотел бы писать гимн «Спартака», потому что не является авторитетом для всех поколений болельщиков. Его личная любовь к клубу началась с детского лагеря.

Вокруг Федука постоянно находились ребята в футболках и с атрибутикой «Спартака». Им давали прозвища по фамилиям игроков. Семья Федука тоже поддерживала «Спартак», что повлияло и на его увлечение.

« Я мог не знать и состав команды, кто победил, кто проиграл. Но всегда именно «Спартак» – хоть татуху бей », – объяснял Федук.

Там же он объяснил, как записал песню «Околофутбола» и стал ближе к футбольной теме: «Мне нравится влог о футбольных хулиганах. Я решил написать саундтрек к этому влогу. Люди, которые все это пережили и пробивали головы, не могут все это преподнести в музыкальном виде».

О собственных клубных предпочтениях Федук рассказывает постоянно. Он не стесняется говорить, что любит «Спартак» и всегда поддерживает его. Даже если не так часто бывает на стадионе.

Еще год назад появилось видео, где Feduk поет песню про ЦСКА в окружении фанатов. Тогда болельщики просто подпевали, а теперь сделали в честь той истории целый баннер.