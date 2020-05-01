Кельн
Бундеслига
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кельн #коронавирус #Футбол #Бундеслига

В «Кельне» три человека заразились коронавирусом

01 мая, 22:43

30 апреля футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Кельна» сдали тесты на коронавирус – три из них оказались положительными. При этом «Кельн» не уточняет, кто именно заразился и говорит, что эти люди (у них нет симптомов) следующие 2 недели проведут на карантине дома.

«Кельн» в официальном заявлении говорит: несмотря на положительные тесты на коронавирус в команде, игроки продолжат тренировки, соблюдая все необходимые меры предостороженности.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные новости по коронавирусу:
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Хроника коронавируса на 28 мая: АПЛ возобновит сезон, в «Локомотиве» заболели четыре игрока
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кельн
#коронавирус
#Футбол
#Бундеслига