В «Кельне» три человека заразились коронавирусом

30 апреля футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Кельна» сдали тесты на коронавирус – три из них оказались положительными. При этом «Кельн» не уточняет, кто именно заразился и говорит, что эти люди (у них нет симптомов) следующие 2 недели проведут на карантине дома.

«Кельн» в официальном заявлении говорит: несмотря на положительные тесты на коронавирус в команде, игроки продолжат тренировки, соблюдая все необходимые меры предостороженности.