WADA
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WADA расследовало дела 298 российских спортсменов. Предполагаемые манипуляции – почти в половине из них

30 апреля, 21:52

Президент WADA Витольд Банка сообщил о завершении расследования. Итоги:

• Расследование коснулось дел 298 российских спортсменов. Возможные манипуляции с базой данных не повлияли на 153 дела, но коснулись 145 случаев.

• Было проверено 24 терабайта данных о сотнях спортсменов из 28 организаций.

• Продолжается повторный анализ проб из московской лаборатории. 57 случаев находятся в стадии подтверждения.

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