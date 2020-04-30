Лион
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Футбол
«Лион» может потребовать возмещения убытков из-за завершения сезона: «Ущерб – десятки миллионов»
30 апреля, 21:39
Сезон во Франции завершен. «Лион» отреагировал на это решение на официальном сайте. Вкратце:
• Клуб принял к сведению решение, но позиция правительства не навязывала столь категоричную остановку сезона, ведь министр спорта ранее указала на возможность играть в августе, если ситуация будет меняться.
• Клуб предлагал доиграть сезон по системе плей-офф, что экономически помогло бы вещателям и ставочным компаниям, заодно позволило бы удовлетворить желание УЕФА завершить сезон по спортивному принципу.
• Клуб оставляет за собой право обжаловать решение и требовать возмещения убытков, поскольку ущерб клубу составляет несколько десятков миллионов евро.
• «Лион» поздравляет «ПСЖ» с чемпионством и «Лорьян» с победой в Лиге 2.
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