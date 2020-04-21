Из-за коронавируса отменен Кубок наций ОФК, который был запланирован на июнь 2020-го

Кубок наций ОФК – это соревнование среди сборных, которые входят в Конфедерацию футбола Океании. Турнир проводится раз в четыре года.

В 2020-м он должен был пройти с 6 по 20 июня, но теперь отменен из-за пандемии коронавируса.

C 2006 года в нем не участвует Австралия, которая играет в азиатской зоне. Лидер по количеству трофеев – сборная Новой Зеландии (пять).