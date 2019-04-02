Президент Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за денежного скандала

За Гринделем пока сохранены посты в ФИФА и в исполкоме УЕФА. Его подозревают в коррупции во время руководства Немецким футбольным союзом (DFB).

Выделяют две причины:

Он не сказал руководству DFB о часах за 6 тысяч евро, которые получил от Григория Суркиса – экс-главы Федерации футбола Украины. С июля 2016 по июль 2017 к доходам Гринделя добавились еще 78 тысяч евро. Их он скрыл от налоговой.

«Благодаря высокому уровню личной приверженности Рейнхард Гриндель многого достиг для DFB, и не только в отношении заявки на Евро-2024. Мы очень благодарны ему и уважаем его решение», – отреагировал Райнер Кох.

Гриндель тоже высказался: «Любой, кто меня знает, скажет, что я не жадный и много лет соблюдаю правила. Мистер Суркис не имел никакого финансового интереса в DFB. Он никогда не просил меня о какой-либо поддержке, ни тогда, ни после. У меня не было и нет конфликта интересов».

Среди претендентов на освободившееся место уже называли Филиппа Лама, но тот пока не заявлял свое желание публично.