«Брешиа» откажется продолжать сезон Серии А, если его решат доиграть

Президент клуба Массимо Челлино заявил, что продолжать чемпионат нецелесообразно по двум причинам – по здоровью и ради спасения футбольной системы.

«Брешиа» представляет город, который очень сильно страдает от пандемии коронавируса.

«В Брешии грузовиками увозят мертвых. Мы в эпицентре эпидемии. Если они заставят нас играть, я готов снимать нашу команду с каждого матча – проиграть их все. Я бы сделал это из уважения к погибшим Брешии и их близким», – сказал Челлино.

Он добавил, что не боится вылета из Серии А, поскольку команда сейчас этого заслуживает.

«Брешиа» занимает последнее место в Серии А, отставая на девять очков от спасительного 17-го места.