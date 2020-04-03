Брешиа
Серия А
Футбол
«Брешиа» откажется продолжать сезон Серии А, если его решат доиграть
03 апреля, 10:40
Президент клуба Массимо Челлино заявил, что продолжать чемпионат нецелесообразно по двум причинам – по здоровью и ради спасения футбольной системы.
«Брешиа» представляет город, который очень сильно страдает от пандемии коронавируса.
«В Брешии грузовиками увозят мертвых. Мы в эпицентре эпидемии. Если они заставят нас играть, я готов снимать нашу команду с каждого матча – проиграть их все. Я бы сделал это из уважения к погибшим Брешии и их близким», – сказал Челлино.
Он добавил, что не боится вылета из Серии А, поскольку команда сейчас этого заслуживает.
«Брешиа» занимает последнее место в Серии А, отставая на девять очков от спасительного 17-го места.
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