Три цифры о том, как хороши лидеры Франции

30



Мбаппе стал самым молодым французом, который сыграл 30 матчей за сборную. Ему всего 20 лет и три месяца. Он улучшил прошлый рекорд Карима Бензема на 2,5 года.



Кстати, Squawka подсчитала, что Мбаппе за карьеру делает результативное действие каждые 83,5 минут. В 169 матчах за клуб и сборную у него 91 гол + 48 ассистов.



35



Голов забил Жиру за сборную. Обошел в историческом рейтинге Трезеге. Теперь впереди у него только двое – Платини (41) и Анри (51).



Легендарный топ-5 теперь такой:



Анри (51)

Платини (41)

Жиру (35)

Трезеге (34)

Зидан (31)



100



Это проценты. Самюэль Умтити показал стопроцентную точность пасов в игре с Исландией. Плюс забил гол. Opta передает, что среди французов это рекорд десятилетия.