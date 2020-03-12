Льоренте забивает редко, но почти всегда красиво

Маркос Льоренте – главный герой матча «Ливерпуля» с «Атлетико». Вышел на замену, забил два гола и отдал ассист Морате. Если что, Льоренте – опорник.

Этот матч был 101-м на взрослом уровне в карьере Маркоса. А голы – четвертый и пятый.

Голы получились красивыми – оба из-за пределов штрафной. До этого он забивал «Валенсии» (из вратарской), «Жироне» (издалека, в дальний нижний угол), и Аль-Айну (слету, из-за штрафной, в нижний угол).