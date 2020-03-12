Маркос Льоренте
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#Маркос Льоренте #Футбол #Лига чемпионов #Атлетико

Льоренте забивает редко, но почти всегда красиво

12 марта, 02:28
Валера Полевиков

Маркос Льоренте – главный герой матча «Ливерпуля» с «Атлетико». Вышел на замену, забил два гола и отдал ассист Морате. Если что, Льоренте – опорник.

Этот матч был 101-м на взрослом уровне в карьере Маркоса. А голы – четвертый и пятый.

Голы получились красивыми – оба из-за пределов штрафной. До этого он забивал «Валенсии» (из вратарской), «Жироне» (издалека, в дальний нижний угол), и Аль-Айну (слету, из-за штрафной, в нижний угол).

То есть четыре из пяти голов в карьере Льоренте забил дальними ударами. Мы еще посмотрели его голы за молодежку «Реала» (да, он воспитанник) – два из трех он забил красивыми ударами из-за штрафной.

Другие факты о его голах «Ливерпулю»

• До этого матча Льоренте сыграл в пяти играх ЛЧ в карьере – в них он пробил по воротам четыре раза – все мимо. С «Ливерпулем»: два удара, два гола.

• Он только второй в истории «Атлетико» игрок, делавший дубль после замены в ЛЧ. Первым такое сделал Серхио Агуэро в 2009 году.

• Льоренте третий игрок в истории клуба, забивавший два гола в плей-офф ЛЧ (после Диего Косты и Гризманна).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ ОТ ЛЬОРЕНТЕ В СОЦ СЕТЯХ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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