Льоренте забивает редко, но почти всегда красиво
Маркос Льоренте – главный герой матча «Ливерпуля» с «Атлетико». Вышел на замену, забил два гола и отдал ассист Морате. Если что, Льоренте – опорник.
Этот матч был 101-м на взрослом уровне в карьере Маркоса. А голы – четвертый и пятый.
Голы получились красивыми – оба из-за пределов штрафной. До этого он забивал «Валенсии» (из вратарской), «Жироне» (издалека, в дальний нижний угол), и Аль-Айну (слету, из-за штрафной, в нижний угол).
То есть четыре из пяти голов в карьере Льоренте забил дальними ударами. Мы еще посмотрели его голы за молодежку «Реала» (да, он воспитанник) – два из трех он забил красивыми ударами из-за штрафной.
Другие факты о его голах «Ливерпулю»
• До этого матча Льоренте сыграл в пяти играх ЛЧ в карьере – в них он пробил по воротам четыре раза – все мимо. С «Ливерпулем»: два удара, два гола.
• Он только второй в истории «Атлетико» игрок, делавший дубль после замены в ЛЧ. Первым такое сделал Серхио Агуэро в 2009 году.
• Льоренте третий игрок в истории клуба, забивавший два гола в плей-офф ЛЧ (после Диего Косты и Гризманна).