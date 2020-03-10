Джейми Варди
АПЛ
Футбол
Лестер
Варди забил впервые за 2,5 месяца и сразу же стал лидером по голам в сезоне АПЛ
10 марта, 10:42
«Лестер» разгромил «Астон Виллу» 4:0, дубль на счету Джейми Варди. Сейчас у него 19 голов.
Последний раз до этого Варди забивал 21 декабря в ворота «Ман Сити». Это его первые голы в 2020 году.
Даже с учетом матчей без забитых мячей в 2020-м Варди хватило двух голов, чтобы возглавить гонку бомбардиров в АПЛ. На два гола от него отстает Обамеянг, на три – Агуэро и Салах. До окончания чемпионата еще девять туров.
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