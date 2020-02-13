Центровой «Далласа» Марьянович в двух матчах НБА подряд вытаскивал застрявшие в щите мячи

Бобан Марьянович почти не пригодился «Далласу» на паркете в прошлых двух матчах – с «Ютой» он просидел на скамейке, с «Сакраменто» вышел на три минуты. Зато был полезен в другом занятии.

В игре с «Ютой» мяч застрял в конструкции щита, его не удалось достать Кристапсу Порзингису. Со скамейки вышел Марьянович и при помощи швабры сбил мяч.