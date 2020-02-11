Плакал, забив «Спартаку», чуть не въехал в Кремль на такси. Что мы знаем о Рейнгольде кроме ярких цитат

Изначально болел за «Динамо»

Рейнгольд родился в Москве и был болельщиком местного «Динамо», играл в молодежной команде этого клуба.

Сыграв за сборную Москвы на Спартакиаде, Рейнгольд перешел в юношеский «Спартак» в 15 лет. «Динамо» даже подавало протест. В 18 лет Рейнгольд дебютировал в «Спартаке» главном.

«Согласился, потому что «Спартак» был готов платить мне стипендию, порядка тысячи рублей. «Динамо» было против. Но в итоге карьеру юношескую карьеру я заканчивал в «Спартаке», – вспоминал Рейнгольд.

Плакал, обыграв «Спартак»

«Меня приглашали «Локомотив» и «Зенит», но решил продолжить карьеру на периферии, чтобы меньше ко мне было вопросов. Доказывать никому ничего не хотел. Понимал, что заканчиваю с футболом, и хотел закончить рядом с домом», – говорил Рейнгольд.

После «Спартака» он играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». Выступая за «Труд», он забил «Спартаку» победный гол в 1/16 Кубка СССР. «Даже плакал после игры. И рад вроде был, и жутко обидно. Если по сути, зачем нам эта победа была нужна? И до сих пор Женя Ловчев вспоминает, зачем я забил! Они же могли в том году дубль сделать». «Труд» в том сезоне вылетел в четвертьфинале.