Плакал, забив «Спартаку», чуть не въехал в Кремль на такси. Что мы знаем о Рейнгольде кроме ярких цитат
Валерий Рейнгольд известен как игрок «Спартака», в составе которого он выигрывал чемпионат и Кубок СССР. Карьеру Рейнгольд завершил в 1974 году, потом долгое время не был связан с футболом напрямую. Позже Рейнгольд стал известным экспертом и автором многих громких высказываний о футболе.
Цитаты легко найти в интернете. Здесь – без них, просто несколько не очень известных историй.
Изначально болел за «Динамо»
Рейнгольд родился в Москве и был болельщиком местного «Динамо», играл в молодежной команде этого клуба.
Сыграв за сборную Москвы на Спартакиаде, Рейнгольд перешел в юношеский «Спартак» в 15 лет. «Динамо» даже подавало протест. В 18 лет Рейнгольд дебютировал в «Спартаке» главном.
«Согласился, потому что «Спартак» был готов платить мне стипендию, порядка тысячи рублей. «Динамо» было против. Но в итоге карьеру юношескую карьеру я заканчивал в «Спартаке», – вспоминал Рейнгольд.
Плакал, обыграв «Спартак»
«Меня приглашали «Локомотив» и «Зенит», но решил продолжить карьеру на периферии, чтобы меньше ко мне было вопросов. Доказывать никому ничего не хотел. Понимал, что заканчиваю с футболом, и хотел закончить рядом с домом», – говорил Рейнгольд.
После «Спартака» он играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». Выступая за «Труд», он забил «Спартаку» победный гол в 1/16 Кубка СССР. «Даже плакал после игры. И рад вроде был, и жутко обидно. Если по сути, зачем нам эта победа была нужна? И до сих пор Женя Ловчев вспоминает, зачем я забил! Они же могли в том году дубль сделать». «Труд» в том сезоне вылетел в четвертьфинале.
Поработал таксистом после окончания карьеры
Об этом Рейнгольд рассказывал в 2011-м году «Спорт-Экспрессу»:
«Вкалывать детским тренером за 110 рублей не хотелось. Но месяца в такси оказалось достаточно, чтоб убедиться – не мое. Там, если не хочешь в убыток работать, надо забыть о совести, воровать. Я так не могу. Правда, за рулем отличиться успел, – чуть в Кремль на такси не заехал.
Еду с набережной в сторону Манежной площади. Меня вправо прижимают машины, и въезжаю в ворота. Милиционер с ржавой вышки чуть не упал: «Куда прешь?!». А взяв права, узнал: «Рейнгольд, ты к Брежневу собрался?».
Продолжение истории: «Пытаюсь объяснить, что поехал с набережной и прям сюда. Не специально. Они: «Мы тебя могли расстрелять, может, ты террорист». Капитан изучает мои права: «Ты в рубашке родился». Поговорили, дал автограф и уехал».
Строитель и директор
После работы таксистом Рейнгольд ушел в бригаду строителей-монтажников – помогли в этом спартаковские болельщики. Он отработал там больше 10 лет на различных стройках, был бригадиром, ударником коммунистического труда.
До пенсии 11 лет работал директором стадиона «Локомотив» в микрорайоне Перово. Стадион был построен в 1940 годах, его вместимость – 1300 мест. Привел в порядок заброшенный стадион, обустроил поле и помещения.
Очень дружил с Севидовым
Одним из лучших друзей Рейнгольда был Юрий Севидов. Про них – история из игровой карьеры. «Севидов в Ростове выкинул номер. Перед матчем зашел к нам Дементьев (тренер «Спартака» – прим.): «Валер, сегодня от обороны играем, ты в запасе».
Неожиданно Юрка насупился: «Тогда и я не выйду». Подумал чуть-чуть - и добавил: «И вообще мы в московское «Динамо» уходим». Перепуганный Дементьев побежал за Симоняном. Тот в шоке. Но со Старостиным пошушукался и объявил, что я в составе. «Другое дело!» – усмехнулся Севидов. Ростов мы разгромили - 6:1».
Валерий Рейнгольд умер 11 февраля на 78-м году жизни. Ровно десять лет назад, 11 февраля 2010-го, скончался его друг – Юрий Севидов.