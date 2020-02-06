Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами

«Денвер» переиграл «Юту» в матче НБА со счетом 98:95. «Никто бы не подумал, что мы победим сегодня, – сказал центровой «Денвера» Никола Йокич. – У нас всего семь здоровых тел».

«Денвер» задействовал всего семь баскетболистов, остальные не сыграли из-за травмы. Больше 40 минут на площадке провели Мюррэй и Моррис, больше 36 – Крэйг, Харрис и Йокич. Дозьер сыграл 24, Чанчар – 16.