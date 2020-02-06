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Никола Йокич
Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами
06 февраля, 11:02
«Денвер» переиграл «Юту» в матче НБА со счетом 98:95. «Никто бы не подумал, что мы победим сегодня, – сказал центровой «Денвера» Никола Йокич. – У нас всего семь здоровых тел».
«Денвер» задействовал всего семь баскетболистов, остальные не сыграли из-за травмы. Больше 40 минут на площадке провели Мюррэй и Моррис, больше 36 – Крэйг, Харрис и Йокич. Дозьер сыграл 24, Чанчар – 16.
При счете 94:95 Йокич забросил двухочковый после степ-бэка за минуту до конца, и его клуб довел матч до победы. У Йокича – трипл-дабл: 30 очков, 21 подбор и 10 передач. Он стал девятым баскетболистом НБА, кому удалось набрать минимум 30-20-10 в этих дисциплинах.
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