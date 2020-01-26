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#Лацио #Футбол #Серия А

«Рома» прервала 11-матчевую победную серию «Лацио» в Серии А

26 января, 22:08

Keystone Press Agency/Global Look Press

С 27 октября «Лацио» стабильно выигрывал каждый матч Серии А.

  • «Фиорентина» – 2:1
  • «Торино» – 4:0
  • «Милан» – 2:1
  • «Лечче» – 4:2
  • «Сассуоло» – 2:1
  • «Удинезе» – 3:0
  • «Ювентус» – 3:1
  • «Кальяри» – 2:1
  • «Брешия» – 2:1
  • «Наполи» – 1:0
  • «Сампдория» – 5:1

11 матчей, 30 забитых мячей, девять пропущенных – на таких цифрах серия «Лацио» остановилась. Выиграть 12 игр подряд помешала «Рома». Римское дерби завершилось ничьей со счетом 1:1.

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