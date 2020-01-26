Лацио
Серия А
Футбол
«Рома» прервала 11-матчевую победную серию «Лацио» в Серии А
26 января, 22:08
С 27 октября «Лацио» стабильно выигрывал каждый матч Серии А.
- «Фиорентина» – 2:1
- «Торино» – 4:0
- «Милан» – 2:1
- «Лечче» – 4:2
- «Сассуоло» – 2:1
- «Удинезе» – 3:0
- «Ювентус» – 3:1
- «Кальяри» – 2:1
- «Брешия» – 2:1
- «Наполи» – 1:0
- «Сампдория» – 5:1
11 матчей, 30 забитых мячей, девять пропущенных – на таких цифрах серия «Лацио» остановилась. Выиграть 12 игр подряд помешала «Рома». Римское дерби завершилось ничьей со счетом 1:1.
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