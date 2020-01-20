В 20 биатлонных гонках подряд наши – без призовых мест. До антирекорда – еще шесть

На трех подряд этапа Кубка мира российские биатлонисты не добирались до медалей. Серия из 20 гонок подряд без подиумов длится с 15 декабря. На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене россияне не попали в число призеров на двух последних гонках – в женском пасьюте и мужской эстафете.

Дальше было три этапа – во французском Анси (спринт, пасьют, масс-старт) и немецких Оберхофе (спринт, масс-старт, эстафета) и Рупольдинге (спринт, пасьют, эстафета).

Последняя медаль – у Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря.

Антирекорд может произойти на следующем этапе Кубка мира в словенской Поклюке – если российские биатлонисты и там не смогут добраться до медалей в двух индивидуальных гонках, двух масс-стартах и двух смешанных эстафетах.