Что такое ЕАЭС? Почему игроки из этих стран больше не легионеры? Кто именно и сколько?
ЕАЭС – это Евразийский экономический союз, международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью.
Помимо России в страны ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор был подписан в мае 2014 года в Казахстане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Государство-наблюдатель при ЕАЭС – Молдавия, с 14 мая 2018 года. Сотрудничать с ЕАЭС желают еще примерно 50 стран, об этом говорил Сергей Лавров.
Цели Союза – создание условий для развития экономик для повышения жизненного уровня населения, повышение их конкурентоспособности, стремление к формированию единого рынка товаров и услуг.
У граждан есть равные права при трудоустройстве в любом из этих государств, это упростило процесс миграции и условия для трудовых мигрантов. Для предпринимателей установлены единые технические регламенты и таможенные тарифы
Каждый год в Союзе – новый председатель из страны-участницы. В 2018 году им был Владимир Путин, в 2020-м – президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как теперь это относится к футболу? В российском чемпионате футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами. На интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий приказ Министерства спорта РФ.
В чемпионате России пока действует лимит, при котором на поле от каждой команды могут выходить не более шести легионеров. Со следующего сезона ситуация изменится: максимум восемь легионеров в заявке на сезон, притом все восемь могут выйти на поле одновременно, только в запасе будут одни российские игроки. Или же те, кто не считается легионером.
Таковыми, например, уже не считаются белорусские футболисты. Теперь игроки из Киргизии, Армении и Казахстана также не попадают под статус легионера. Сейчас из Киргизии игроков в РПЛ нет, но из Армении и Казахстана – по два футболиста. Это Вараздат Ароян («Урал»), Александр Карапетян («Сочи»), Акмаль Бахтияров («Сочи») и Бактиер Зайнутдинов («Ростов»).
Теперь лимит на легионеров больше напоминает схему, которая работает в Европе. Там чаще всего лимит действует на игроков не из ЕС. Например, в Испании на поле не могут одновременно появляться больше трех игроков не из ЕС, а итальянские клубы могут купить только одного игрока не из ЕС в сезон.
Там это правило обходят следующим образом: большая часть новичков не из ЕС едет из Южной Америки, где бывшие колонии Испании и Португалии. Многие футболисты оттуда уже имеют двойное гражданство или основание его получить.