Что такое ЕАЭС? Почему игроки из этих стран больше не легионеры? Кто именно и сколько?

ЕАЭС – это Евразийский экономический союз , международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью.

Помимо России в страны ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия . Договор был подписан в мае 2014 года в Казахстане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Государство-наблюдатель при ЕАЭС – Молдавия, с 14 мая 2018 года. Сотрудничать с ЕАЭС желают еще примерно 50 стран, об этом говорил Сергей Лавров.

Цели Союза – создание условий для развития экономик для повышения жизненного уровня населения, повышение их конкурентоспособности, стремление к формированию единого рынка товаров и услуг .

У граждан есть равные права при трудоустройстве в любом из этих государств , это упростило процесс миграции и условия для трудовых мигрантов. Для предпринимателей установлены единые технические регламенты и таможенные тарифы

Каждый год в Союзе – новый председатель из страны-участницы. В 2018 году им был Владимир Путин, в 2020-м – президент Белоруссии Александр Лукашенко.