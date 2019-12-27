«Милан» заключил с Ибрагимовичем полугодовой контракт с опцией продления

«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю, – сказал Златан. – Буду биться с одноклубниками, чтобы изменить ход сезона и сделаю все для достижения наших целей».

«Милан» сообщил, что Ибра приедет в город 2 января для прохождения медосмотра, а затем начнет тренировки с клубом и даст пресс-конференцию.