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#Эвертон #Футбол #АПЛ #Мойзе Кин #Данкан Фергюсон

Клубы АПЛ сделали в сезоне только три обратные замены. Все – «Эвертон»

21 декабря 2019, 18:10

Это Мойзе Кин – главный участник всех замен «Эвертона»

www.imago-images.de/Global Look Press

Твиттер OptaJoe дает такую подборку по заменам «Эвертона»:

  • Игра с «Ман Сити»: Ивоби вышел на 7-й минуте, заменился на 74-й.
  • Игра с «МЮ»: Кин вышел на 70-й минуте, заменился на 89-й.
  • Игра с «Арсеналом»: Тосун вышел на 11-й минуте, заменился на 80-й.

Интересны еще два факта по ситуации:

  1. Во всех заменах участвовал Мойзе Кин. В двух случаях он сам выходил на поле, один раз так меняли его.
  2. Временный тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон проводил обратные замены в двух играх подряд.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вот подробности одной из замен
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
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