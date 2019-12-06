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«Зенит» впервые в истории выиграл четыре матча в РПЛ подряд перед зимней паузой
06 декабря 2019, 22:59
В последнем матче РПЛ перед зимней паузой «Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» (3:0) – это уже четвертая победа в РПЛ подряд. Предыдущие – с «Спартаком» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Арсеналом» (1:0).
«Зенит» часто выдает хороший старт в РПЛ, но обычно сдает перед зимней паузой. Мы посчитали – с сезона 2011/12, когда этот перерыв впервые появился в чемпионате, «Зенит» ни разу не выигрывал четыре подряд. И даже три.
- 2011/12: Две победы, две ничьих. Тренер: Спаллетти, результат: чемпион.
- 2012/13: Одна победа, две ничьих, одно поражение. Тренер: Спаллетти, результат: 2 место.
- 2013/14: Одна победа, одна ничья, два поражения. Тренер: Спаллетти (до марта), результат: 2 место.
- 2014/15: Три победы, одно поражение. Тренер: Виллаш-Боаш, результат: чемпион.
- 2015/16: Одна победа, одна ничья, два поражения. Тренер: Виллаш-Боаш, результат: 3 место.
- 2016/17: Две победы, одна ничья, одно поражение. Тренер: Луческу, результат: 3 место.
- 2017/18: Две победы, одна ничья, одно поражение. Тренер: Манчини, результат: 5 место.
- 2018/19: Одна победа, три поражения. Тренер: Семак, результат: чемпион.
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