Крупный лейбл подписал виртуального рэпера – и сразу расторг контракт: нейросеть писала ему тексты со словом «нигер»
FN Meka – это виртуальный робот-рэпер с 10 миллионами подписчиков в тиктоке и суммарным миллиардом просмотров на всех роликах. Его сделали два человека – Энтони Мартини и Брэндон Ле – основатели виртуального музыкального лейбла. Они говорят, что все почти все за них сделал искусственный интеллект. Реальный только голос (его обладатель неизвестен), а все остальное (музыка, тексты песен) сделаны ИИ. Но FN Meka своим стилем рэпа явно отсылает к Tekashi 6ix9ine.
Мартини уверен – такие проекты скоро станут звездами и конкурентами живых артистов: «Что такое «артист» сегодня? Подумайте о самых больших звездах в мире. Сколько из них – просто сосуды для коммерческих начинаний?»
Первые песни FN Meka выпустил еще в 2019 году. Его стиль типичен для рэпера новой школы: хвастается деньгами, машинами и самолетами. В тикток-роликах (они сделаны через дополненную реальность) FN Meka летает на «самолете-Bugatti» и ездит на кибертраке, как у Илона Маска. И он даже реально зарабатывал. Через NFT FN Meka продал виртуальный «супер-туалет».
FN Meka раскрутился как заметный проект в тиктоке, на который обратил внимание лейбл Capitol Records (выпускают музыку самых важных звезд – от The Beatles до 50 Cent). FN Meka подписался на лейбл, а в Capitol Records говорили, что это важный прецедент для музыки: «Проект встречается на пересечении музыки, технологий и игровой культуры. И это всего лишь превью того, что можно сделать в будущем».
Первый трек FN Meka для нового лейбла – это фит с реальными людьми – рэпером Gunna и стримером Clix. Еще помогал с треком важный человек индустрии Turbo – продюсер Трэвис Скотта, Lil Baby и других известных рэперов.
Но почти сразу Capitol Records попал под критику. Люди изучили тексты песен FN Meka – и там часто встречается слово «нигер». Вот оригинальная строчка для примера: «Nigga why you mad? / Go and get yourself a check». К тому же, FN Meka снимался в тиктоках, которые обыгрывали стереотипы о темнокожих рэперах – его, например, задерживал белый полицейский.
Capitol Records извинился за то, что невнимательно отнесся к образу и текстам FN Meka: «Мы благодарим тех, кто обратился к нам с конструктивными отзывами за последние пару дней – ваш вклад был неоценим, когда мы пришли к решению прекратить наше сотрудничество с проектом». В итоге FN Meka продержался на лейбле меньше недели – все его упоминания с сайта Capitol Records удалены.