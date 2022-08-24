Крупный лейбл подписал виртуального рэпера – и сразу расторг контракт: нейросеть писала ему тексты со словом «нигер»

FN Meka – это виртуальный робот-рэпер с 10 миллионами подписчиков в тиктоке и суммарным миллиардом просмотров на всех роликах. Его сделали два человека – Энтони Мартини и Брэндон Ле – основатели виртуального музыкального лейбла. Они говорят, что все почти все за них сделал искусственный интеллект. Реальный только голос (его обладатель неизвестен), а все остальное (музыка, тексты песен) сделаны ИИ. Но FN Meka своим стилем рэпа явно отсылает к Tekashi 6ix9ine.

Мартини уверен – такие проекты скоро станут звездами и конкурентами живых артистов: «Что такое «артист» сегодня? Подумайте о самых больших звездах в мире. Сколько из них – просто сосуды для коммерческих начинаний?»