Первый трек FN Meka для нового лейбла – это фит с реальными людьми – рэпером Gunna и стримером Clix. Еще помогал с треком важный человек индустрии Turbo – продюсер Трэвис Скотта, Lil Baby и других известных рэперов.

Но почти сразу Capitol Records попал под критику. Люди изучили тексты песен FN Meka – и там часто встречается слово «нигер». Вот оригинальная строчка для примера: «Nigga why you mad? / Go and get yourself a check». К тому же, FN Meka снимался в тиктоках, которые обыгрывали стереотипы о темнокожих рэперах – его, например, задерживал белый полицейский.