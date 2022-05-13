Из-за чего пятница 13-го считается особым и страшным днем
В 2022 году (как и в 2021-м) 13-е число только раз выпадает на пятницу. Хотя обычно – два, но не больше трех раз в год. Эта дата – символ мистики и суеверий, чего-то потустороннего и страшного. Но откуда это все пошло и почему так закрепилось в культуре?
Основные версии, почему пятница 13-е – такой страшный день: цифра 13 считалась зловещей в христианстве, пятница пришла из романа американского брокера
Что не так с «13»? Главные теории – от европейской культуры.
- В скандинавской мифологии цифра «13» отсылает к обеду богов в Вальгалле. 13-м гостем был Тор, который убил бога Бальдра и погрузил мир во тьму.
- Еще есть версия, что суеверия вокруг «13» пошли от христианства, потому что 13-м апостолом на тайной вечере был Иуда – в будущем предавший Иисуса Христа. Но исследователи Библии говорят, что там нет упоминаний, кто и в каком порядке сидел за столом.
Но до XIX века нет упоминаний, что именно пятница 13-го – зловещий день. Считается, что впервые о нем так написал английский журналист в некрологе на смерть композитора Джоаккино Россини: «Он, как и многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать – числом неудачи. Примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября».
Масштабно пятница 13-го попадает в культуру через американские газеты. В начале ХХ века образуется новый фразеологизм – «Friday the 13th», который, например, упоминается в газете New York Times через заголовок о принятых законах о строительстве: «Пятница 13-го не пугает сенатора Оуэна».
В то же время биржевой аналитик Томас Лоусон написал роман «Пятница, 13-е» – о работе фондовых биржах и том, как люди боятся конкретного дня. По одной из версий культурологов, именно Лоусон утвердил в культуре пятницу 13-го как страшный и несчастливый день.
Но в будущем, в попытке оправдать феномен, появится другое объяснение. Популярной станет история об ордене тамплиеров. В пятницу 13-го октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. Это закончилось пытками и казнями над ними. Финал истории – казнь великого магистра ордена Жака де Моле, который перед смертью проклял династию короля.
Эту историю распространил писатель Дэн Браун в романе «Код да Винчи». Но ее подлинность ученые отрицают. Как и ее влияние на миф пятницы 13-го. Средневековая легенда разве что добавила ему еще больше мистических страшилок.
Во второй половине ХХ века массовая культура нагнетает страх вокруг дня. Больше всего влияния оказала кинофраншиза «Пятница, 13-е» – о маньяке Джейсоне Вурхезе. вышло 12 фильмов, 15 книг и четыре видеоигры.
Как пятница 13-е влияет на мир: США теряют миллионы долларов, а в Нидерландах меньше аварий на дорогах
В 2004-м National Geographic писал, что экономика США теряет в пятницу 13-го $800-900 млн – люди предпочитают в этот день не заключать большие сделки. По данным института изучения фобий, в США 17-20 миллионов жителей считают пятницу 13-го самым опасным и страшным днем в году. В Германии каждый пять человек верит в неприятную силу этого дня.
В России социологи тоже проводили несколько опросов по отношению людей к пятнице 13-го. В основном люди не верят в мистическую природу даты – только 1-5% опрошенных, примерно же столько говорят, что пятница 13-го – счастливый день.
ООН в конце 1990-х принимала проекты о том, как модернизировать действующий григорианский календарь (например, чтобы каждый месяц имел одинаковое количество дней). Среди вариантов был и такой, где на 13-е число пятница ни разу не выпадает.
Но ученые часто говорят, что для мира пятница 13-го – полезный день, потому что многие. Например, в Нидерландах проводилось исследование о ДТП по пятницам – и оно показывает, что в 13-е число обычно на 300 аварий меньше, чем в другие даты.
А в Италии, пятница 13-го стала несчастливой в массовом сознании только из-за американизации культуры. Итальянцы считают зловещим день пятницы 17-го, потому что если перетасовать римские цифры XVII, то получится латинское VIXI («Я жил», т.е. – уже мертв).