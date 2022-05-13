Из-за чего пятница 13-го считается особым и страшным днем

Но до XIX века нет упоминаний, что именно пятница 13-го – зловещий день. Считается, что впервые о нем так написал английский журналист в некрологе на смерть композитора Джоаккино Россини: «Он, как и многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать – числом неудачи. Примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября».

Масштабно пятница 13-го попадает в культуру через американские газеты. В начале ХХ века образуется новый фразеологизм – «Friday the 13th», который, например, упоминается в газете New York Times через заголовок о принятых законах о строительстве: «Пятница 13-го не пугает сенатора Оуэна».

В то же время биржевой аналитик Томас Лоусон написал роман «Пятница, 13-е» – о работе фондовых биржах и том, как люди боятся конкретного дня. По одной из версий культурологов, именно Лоусон утвердил в культуре пятницу 13-го как страшный и несчастливый день.

Но в будущем, в попытке оправдать феномен, появится другое объяснение. Популярной станет история об ордене тамплиеров. В пятницу 13-го октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров. Это закончилось пытками и казнями над ними. Финал истории – казнь великого магистра ордена Жака де Моле, который перед смертью проклял династию короля.