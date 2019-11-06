Страх, политика, долгое ожидание – такими словами Ракицкий официально попрощался со сборной

Всего за сборную Украины Ракицкий отыграл 54 матча, в которых забил четыре гола. Вокруг Ракицкого и его возможного приглашения в сборную весь год было много разговоров. Против его вызова выступали болельщики, а сборная Украины пробилась на Евро-2020 и без участия Ракицкого. На результате его отсутствие не сказалось, но вот основные мнения по ситуации.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины: «Я не общался с Ярославом ни во время, ни после его перехода в Зенит. Я, как главный тренер, принимаю те решения, которые считаю лучшими для команды. Я считаю, что мы вызвали тех игроков, которые будут лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан. Не задавайте мне больше таких вопросов. Я буду говорить о тех игроках, которых я вызвал».

Евгений Коноплянка, игрок сборной Украины: «Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать».

Максим Калиниченко, бывший игрок сборной Украины: «В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если снова увижу Ярослава в сборной. Но при этом буду огорчен. Потому что в сложный период он поставил себя выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше двадцати лет и продолжаю ощущать себя украинцем до мозга костей».

Интересно, что почти сразу после перехода Ракицкого убрали из состава сборной Украины на официальном сайте местной федерации футбола. Понять новую реальность можно было уже тогда.