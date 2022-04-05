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медицина
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#медицина

Неизвестный оставил под дверью Кембриджского университета записки Дарвина в пакете – их везде искали больше 20 лет

Набросок «Древа жизни», сделанный в 1837 году

Библиотека Кембриджского университета

В начале марта сотрудники Кембриджского университета нашли пакет, оставленный в библиотеке неизвестными. Внутри него лежали две утерянные записные книжки Чарльза Дарвина – они вернулись в библиотеку спустя почти четверть века.

В одной из книжек содержится набросок «Древа жизни» – важнейшего концепта в теории Дарвина

В последний раз работники библиотеки видели книжки в ноябре 2000 года. Тогда из-за ремонта их перенесли из специального хранилища рукописей в фотостудию. А спустя два месяца выяснилось, что они пропали.

Эти записные книжки велись Дарвином в 1837-1839 годах. В одной из них есть набросок «Древа жизни» с подписью «Я думаю». В тот период он развивал идеи об эволюционном процессе – часть из них станет основной знаменитой книги «Происхождение видов». Ее опубликуют в 1859 году, и в ней появится развернутая версия того же наброска.

Библиотекари думали, что книжки лежат в архивах. Но только спустя 20 лет признали пропажу

Поиски начались сразу после известия о пропаже в январе 2001 года. Поначалу работники были уверены, что их просто переложили в неправильное место. Но найти, где именно они лежали, было крайне сложно из-за размеров университетской библиотеки: 210 километров стеллажей, более 10 миллионов карт, рукописей и других объектов.

Библиотека Кембриджского университета

Поиски предпринимались неоднократно. Последнюю попытку, крупнейшую в истории библиотеки, предприняли в ноябре 2020 года. Библиотекари вручную проверили все 189 ящиков из архива Дарвина и не нашли книжки, после чего Кембриджский университет официально признал пропажу.

Книжки вернули в розовом пакете с конвертом. Но полиция пока не закрывает дело

Пакет оставили перед кабинетом доктора Джессики Гарднер, организовавшей последние поиски. Книжки завернули в полиэтилен и оставили с ними конверт с надписью: «Библиотекарю, счастливой Пасхи».

Книжки направили на экспертизу и вскоре установили их подлинность. «Они могут быть крошечными, размером с открытку, но их влияние на историю науки и их значимость для коллекций мирового уровня невозможно переоценить», – сказал Гарнер.

Полиция, несмотря на возрващение книжек, не закрыла дело. Она заявила, что «разделяет радость университета», но все еще продолжает расследование и просит связаться с ней всех, кто владеет ценной информацией.

Библиотека Кембриджского университета

Библиотека Кембриджского университета

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