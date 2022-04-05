Неизвестный оставил под дверью Кембриджского университета записки Дарвина в пакете – их везде искали больше 20 лет

В начале марта сотрудники Кембриджского университета нашли пакет, оставленный в библиотеке неизвестными. Внутри него лежали две утерянные записные книжки Чарльза Дарвина – они вернулись в библиотеку спустя почти четверть века.

В одной из книжек содержится набросок «Древа жизни» – важнейшего концепта в теории Дарвина

В последний раз работники библиотеки видели книжки в ноябре 2000 года. Тогда из-за ремонта их перенесли из специального хранилища рукописей в фотостудию. А спустя два месяца выяснилось, что они пропали.

Эти записные книжки велись Дарвином в 1837-1839 годах. В одной из них есть набросок «Древа жизни» с подписью «Я думаю». В тот период он развивал идеи об эволюционном процессе – часть из них станет основной знаменитой книги «Происхождение видов». Ее опубликуют в 1859 году, и в ней появится развернутая версия того же наброска.