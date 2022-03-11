В Антарктиде найден корабль, который затонул сто лет назад. Его команда хотела пройти материк сухопутно, но застряла там на год

Шеклтон не рассчитывал на спасение, поэтому решился вернуться за помощью самостоятельно. Команда разделилась на две части: большинство осталось на Элефанте, а еще пять человек отправились с ним на шлюпке к острову Южная Георгия, где находится китобойная база.

За 16 дней они проплыли 1300 километров, постоянно вычерпывая воду и сбивая лед с парусов. Шеклтон писал: «Лодку бесконечно бросало на больших волнах под серыми, угрожающими небесами».

В итоге они добрались до острова – но со стороны, противоположной базе. Из-за плохого состояния шлюпки, они решили добираться до базы пешком – через горы и ледники. А оттуда их доставили в Южную Америку. Шеклтон дважды пробовал выйти на корабле за оставшимся на Элефанте членами экспедиции, но оба раза были неудачными. И только с третьей попытки корабль все-таки дошел до острова и эвакуировал экипаж. Это произошло осенью 1916 года – спустя год после крушения корабля.

Часть экипажа «Авроры», высадившегося в Антарктиде, оказалась отрезанной от корабля. Тем не менее они сделали закладки и вернулись на базу – в 1917 году их эвакуировали. Всего погибли три человека, все они были из экипажа «Авроры».