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мир
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#мир

В Антарктиде найден корабль, который затонул сто лет назад. Его команда хотела пройти материк сухопутно, но застряла там на год

11 марта, 18:38

Endurance22

У берегов Антарктиды обнаружены обломки судна «Эндьюренс», затонувшего в 1915 году. Оно перевозило экспедицию Эрнеста Шеклтона, планировавшего первым в истории пересечь Антарктиду пешком.

Корабль находился на глубине трех километров и хорошо сохранился

Ученые неоднократно отправлялись в экспедиции за «Эндьюренсом» (Endurance, стойкость), но обнаружить обломки удалось только спустя 107 лет. Руководитель экспедиции Endurance22 Джон Ширс назвал это «самым сложным в мире поиском затонувшего корабля».

Его нашли с помощью подводных дронов на глубине трех километров. Ученым запрещено извлекать что-либо с корабля, поскольку по Договору об Антарктике «Эндьюранс» считается памятником. Поэтому они опубликовали только наружные фото, на которых показаны корма, палуба и корпус.

море Уэдделла – там нашли обломки

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Шеклтон хотел первым пересечь Антарктиду по суше. Но «Эндьюранс» так и не достиг берега

Имперская трансантарктическая экспедиция стартовала в 1914 году. Она планировалась на двух кораблях, по 28 человек на каждом.

  • «Эндьюранс». Экипаж готовил высадку на берегу моря Уэдделла на северо-западе Антарктиды. Затем часть команды пересекла бы материк и вышла на его противоположной части у моря Росса.
  • «Аврора». Пока экипаж «Эндьюранса» продвигался бы через материк, экипаж «Авроры» подготовил бы для них базу и закладки продуктов на части маршрута.

Но экспедиция пошла не по плану. «Эндьюранс» так и не дошел до берега Антарктиды – сначала он застрял в дрейфующих льдах, а затем получил пробоину. Судно начало тонуть, поэтому команда эвакуировалась на остров Элефант, взяв с собой припасы. В ноябре 1915 года «Эндьюранс» затонул.

Endurance22

Шеклтон не рассчитывал на спасение, поэтому решился вернуться за помощью самостоятельно. Команда разделилась на две части: большинство осталось на Элефанте, а еще пять человек отправились с ним на шлюпке к острову Южная Георгия, где находится китобойная база. 

За 16 дней они проплыли 1300 километров, постоянно вычерпывая воду и сбивая лед с парусов. Шеклтон писал: «Лодку бесконечно бросало на больших волнах под серыми, угрожающими небесами».

В итоге они добрались до острова – но со стороны, противоположной базе. Из-за плохого состояния шлюпки, они решили добираться до базы пешком – через горы и ледники. А оттуда их доставили в Южную Америку. Шеклтон дважды пробовал выйти на корабле за оставшимся на Элефанте членами экспедиции, но оба раза были неудачными. И только с третьей попытки корабль все-таки дошел до острова и эвакуировал экипаж. Это произошло осенью 1916 года – спустя год после крушения корабля.

Часть экипажа «Авроры», высадившегося в Антарктиде, оказалась отрезанной от корабля. Тем не менее они сделали закладки и вернулись на базу – в 1917 году их эвакуировали. Всего погибли три человека, все они были из экипажа «Авроры».

Эрнест Шеклтон

Global Look Press

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