Почему февраль – такой короткий: почему не 31 и не 30 дней и почему раз в четыре года появляется 29 февраля
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале посоветовал европейским политикам отказаться от заявлений по вводу санкций против России. Кадыров с юмором предложил ответные санкции вроде признания, что не бывает английского чая, а заодно дал срок до 31 февраля.
Пост набрал почти 14 тысяч комментариев, а дату 31 февраля подписчики отметили особо.
Как вообще появился февраль: это был дополнительный месяц в конце года
В Древнем Риме год состоял из 304 дней, которые делились на десять месяцев. Январь и февраль появились примерно в 690 году до нашей эры, когда их ввел царь Нума Помпилий. Назван февраль был в честь бога подземного царства – Фебрууса.
Более упорядоченным календарь стал при Юлии Цезаре, который ввел четырехгодовой цикл. В основу календаря лег тропический год длиной 365 суток, 5 часов и 49 минут. В трех годах было 365 дней, потом в четвертом – 366.
Чтобы это шестичасовое смещение было выровнено, раз в четыре года добавлялись дополнительные сутки в феврале.
Почему именно в феврале появился лишний день
В греческом и римском календарях февраль считался последним месяцем года, поэтому этот день и вставлялся именно в февраль. В греческом календаре он попадал в конец месяца, в римском – за пять последних дней месяца.
Юлий Цезарь упорядочил дни – 31 в нечетных месяцах, 30 – в четных. В феврале изначально должно было быть 29 дней, а в високосном году – 30. После смерти Цезаря жрецы стали считать високосным каждый третий год, а не четвертый. Лишь в правление императора Августа календарь был исправлен.
Тогда римский сенат переименовал один из месяцев в августус – тогда в нем было 30 дней. Считавшие несчастливыми четные числа римляне добавили августу день – стало 31. А отобрали его у февраля. Теперь вместо 29 (в обычные годы) и 30 (в високосный) стало 28 и 29.
Ну а год стал начинаться с 1 января, так что февраль стал вторым месяцем.
Как 30 февраля могло появиться в СССР
В 1929-1930 годах неделя в СССР состояла из пяти дней, причем они были разделены на пять групп по разным цветам – у каждой группы был собственный выходной в неделю.
Власти собирались ввести новый календарь, где есть 12 месяцев по 30 дней, чтобы в каждом из месяцев были по шесть пятидневок. Оставшиеся пять или шесть дней не входили ни в один месяц и объявлялись бы «безмесячными каникулами». А в феврале тоже было бы 30 дней. Но эти реформы так и не произошли.
В високосный год может быть и 28 дней в феврале
Так и будет в 2100 году. Все дело в том, что в 1582 году римский папа Григорий XIII провел реформу календаря, чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному. Високосным остался год, номер которого кратен четырем, но должен делиться еще и на 400.
2000-й год был високосным, а 2100-й, 2200-й и 2300-й таковыми не станут. 2400-й снова будет високосным.
А 30 февраля существовало в Швеции
В 1699 году Шведское королевство решило перейти с юлианского календаря на григорианский. Юлианский отставал от солнечного года на один день в 128 лет. Так что от григорианского он отличался на десять дней. Но в 1712-м шведы вернулись к юлианскому, а в феврале были добавлены два дня. Так что 30 февраля 1712 года – вполне реальна дата, она существовала.
Переход на григорианский календарь у шведов произошел только в 1753 году. Из 17 февраля они перескочили в 1 марта.
30 февраля существовало и у американского президента
Была цитата у Джорджа Буша-младшего о том, что есть фактические результаты финансового года, который закончился 30 февраля. Ролик с этой оговоркой можно найти в интернете.
Теоретически 30 февраля еще может появиться. Или нет
Об этом спорят. Согласно подсчетам, к 3328 году накопится лишний день, и тогда в этом году их будет 367. А в феврале будет 30 дней.
В любом календаре всегда будет ошибка, так как Земля вращается вокруг Солнца не за целое точное количество суток – за 365,24219. Поэтому ошибка накопится. Но есть версия о том, что будет и «антивисокосный год». Тогда в феврале 5582 года будет лишь 27 дней.