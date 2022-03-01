Почему февраль – такой короткий: почему не 31 и не 30 дней и почему раз в четыре года появляется 29 февраля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале посоветовал европейским политикам отказаться от заявлений по вводу санкций против России. Кадыров с юмором предложил ответные санкции вроде признания, что не бывает английского чая, а заодно дал срок до 31 февраля.

Пост набрал почти 14 тысяч комментариев, а дату 31 февраля подписчики отметили особо.

Как вообще появился февраль: это был дополнительный месяц в конце года

В Древнем Риме год состоял из 304 дней, которые делились на десять месяцев. Январь и февраль появились примерно в 690 году до нашей эры, когда их ввел царь Нума Помпилий. Назван февраль был в честь бога подземного царства – Фебрууса.

Более упорядоченным календарь стал при Юлии Цезаре, который ввел четырехгодовой цикл. В основу календаря лег тропический год длиной 365 суток, 5 часов и 49 минут. В трех годах было 365 дней, потом в четвертом – 366.

Чтобы это шестичасовое смещение было выровнено, раз в четыре года добавлялись дополнительные сутки в феврале.