«Спартак» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Герои матча – Шюррле и Максименко

2. В стартовом составе одновременно вышли Шюррле, Бакаев, Понсе и Мирзов. Тиль не может играть в Лиге Европы, а Понсе дисквалифицирован на матчи РПЛ – поэтому его ставят в еврокубках. Кононов отметил, что Шюррле может играть на четырех позициях. Ясно, что теперь он всегда будет в старте.

3. «Спартак» пропустил уже в начале матча. Первый тайм прошел с полным преимуществом «Туна». Это объяснимо результатом первой игры – ее «Спартак» выиграл со счетом 3:2. Швейцарцам просто было нужнее, поэтому они больше били и играли активнее.

4. Потом игру затащил Шюррле. В начале второго тайма он сначала отдал голевой пас на Понсе, а затем забил сам. Голы «Спартака» разделило всего шесть минут.

5. Главный герой матча – Максименко. По статистике он отбил только четыре удара, но вклад внес большой. Это отметили и трибуны.